媽祖尊前嫌金牌小 台中銀樓老闆稱「媽祖入夢」來要大金牌

豐原武德宮神濟神轎會爐主王鈞玄（右），為烏日玉闕朝仁宮媽祖掛上大金牌。（宮方提供）

台中豐原武德宮神濟神轎會，上月拜訪烏日玉闕朝仁宮，當時，神轎會爐主王鈞玄瞻仰媽祖尊容，見神尊懸掛金牌，當下不經意地脫口說，「你們媽祖掛的金牌太小了啦！」王鈞玄事後自稱，媽祖入夢境面容慈祥，明確地顯靈託夢稱，既然嫌金牌太小，那現在就要一面大金牌，王鈞玄醒後趕緊打造兩面大金牌，烏日地區地方人士表示，王鈞玄在豐原經營珠寶銀樓，「媽祖找人太精準！」

台中宗教界盛傳「媽祖托夢索金牌」佳話，玉闕朝仁宮指出，豐原武德宮神濟神轎會執事人員，今年4月造訪，敲定5月率團參香交流，當時，神轎會爐主王鈞玄脫口說出「媽祖掛的金牌太小」，未料，16日再度來訪，王鈞玄竟帶來兩面直徑數十公分金牌，親自為神尊掛上大金牌。

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玉闕朝仁宮董事長林華翊向神轎會表達感謝，雙方入座奉茶聊天，談及「媽祖托夢」玄妙奇遇，林華翊才得知，原來王鈞玄在豐原開設珠寶銀樓，直呼「媽祖找人太精準了！」

王鈞玄接受本報訪問稱，「媽祖來要金牌了啦」，上月25日到朝仁宮送香條，由玉闕朝仁宮董事柳榮俊引介，見內殿朝拜，當時隨口稱金身神尊那麼大，金牌卻很小，有機會要帶大面的給媽祖，未料，5月16日正式參香交流前3天，竟夢到朝仁宮媽祖神尊，身上帶大面金牌顯靈。

王鈞玄從夢中驚醒，深感不可思議，由於距離參香時間只剩2天，王鈞玄不敢怠慢神恩，立刻聯繫工廠與師傅連夜趕工，打造直徑數十公分、兩面大金牌，並於參香日為神尊掛上大金牌。

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