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    首頁 > 生活

    台南水溝淤積惡臭擾民 市府允限期改善

    2026/05/18 16:24 記者王姝琇／台南報導
    台南水溝淤積惡臭擾民，市議員王家貞質疑市府治理不足。（記者王姝琇翻攝）

    台南水溝淤積惡臭擾民，市議員王家貞質疑市府治理不足。（記者王姝琇翻攝）

    國民黨台南市議員王家貞今日議會質詢，針對市區水溝長年淤積問題提出質疑與關切，指出多處水溝惡臭難耐，尤其東區崇義黃昏市場，已成為民眾生活困擾，要求市府積極回應民眾期待，改善生活環境品質。

    王家貞指出，東區崇義黃昏市場沿線因水溝久未清理，長年累積煙蒂、垃圾及油汙，導致水溝常惡臭沖天，令人作嘔，周邊不少店家及居民因此利用塑膠墊覆蓋排水孔，形成「自力救濟」的怪象。水溝積淤不僅影響環境衛生，更潛藏積淹水風險，若遇上大雨，排水功能受阻，雨水恐溢流至低窪地區，引發災情，甚至增加病媒蚊孳生機會。

    對此，市長黃偉哲承諾，22日前將提出有效解決的規畫方案，改善因水溝問題受苦民眾的生活環境，並強調市府處理市民關切的排水與環境問題絕不推諉，也將要求環保局及相關局處共同到現場會勘，釐清問題成因與權責分工。

    環保局說明，目前現有清溝車約19輛、溝泥車約18輛，已盤點各區清潔隊需求，尚需清溝車4輛、溝泥車4輛，主要辦理道路側溝清疏，清除淤泥、落葉及雜物，以維持道路排水功能；汛期前會針對低窪易淹水地區加強清疏，降低積淹水風險。

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