台糖屏東廠蔣介石壁畫高牆 拆除與否地方看法不一

畫有蔣介石威權時代的壁畫（記者葉永騫攝）

超過60年歷史的屏東糖廠復興路舊牆遺址，台糖公司正研議是否拆除，這段近200公尺長的高牆保留戒嚴時期蔣介石百年誕辰紀念壁畫，當時由各學校學生集體創作，現在已斑剝嚴重，有倒塌的危險，由於台糖屏東廠正進行都市計畫，要不要拆，各方看法不同。

屏東市復興路人行步道旁的這道屏東糖廠舊牆遺址，斑駁的圍牆上留下一面面褪色壁畫，這是民國76年解嚴前為紀念蔣介石百年誕辰，發動各學校的學生集體創作的圖案，內容敘述北伐、抗日等事蹟，頌揚威權的畫作相當突兀，以往曾有人建議將破損圍牆重新粉刷，但也有人主張要保留，舊牆興建的年代久遠，可能超過60年，近期台糖公司進行屏東糖廠都市計畫，考慮是否拆除。

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這道高牆在十幾年前屏東市公所在整理人行步道時，當時前縣議員唐玉琴認為，該面高牆壁畫作品具有歷史意義，為屏東市僅見，拆掉或重新粉刷，將永遠失去這道代表跨越威權的歷史高牆，她建請相關單位，保存壁畫留給下一代當教材，彰顯民主的可貴，但經過十餘年後高牆因為未整修，卻已有倒掉的危機。

不過，也有民眾認為，這面高牆不是什麼歷史遺跡，應該拆除重新規劃，讓台糖屏東總廠和縣民公園的美呈現出來，別讓高牆阻擋了視線，也讓市區景觀更加美麗，趁著這次的都市計畫，別再讓圍牆阻隔地方的發展。

台糖屏東廠近二百公尺的壁畫圍牆。（記者葉永騫攝）

從高處看，台糖圍牆內的樹林已經砍掉清除。（記者葉永騫攝）

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