台南農產前進新加坡食品展 外銷接單破3.5億

「台南隊」參展2026新加坡國際食品展成果再創新高。（記者王姝琇攝）

2026新加坡國際食品展落幕，「台南隊」參展成果再創新高，來自新加坡、馬來西亞及其他國際熱烈洽詢，4天展期累計達845組貿易洽談，現場接單突破約新台幣3.5億元，展現台南農產外銷實力與國際市場競爭力。

市府今日舉行成果發表會，農業局長李芳林指出，今年新加坡食品展中，以水果加工食品、冷凍水產、地瓜加工品及即食型休閒食品詢問度最高，顯示台南農產除具備原料優勢外，也逐步朝高附加價值產品發展。透過持續參與國際食品展與市場交流，不僅有助於協助業者拓展海外通路，也能即時掌握國際市場需求，作為未來產品開發與市場布局的重要參考。

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李芳林說，未來將持續協助業者強化加工升級、冷鏈物流及海外市場布局，並透過持續性參展與國際通路合作，提升台南農產國際競爭力，下半年亦將持續參與韓國、澳洲及法國等國際食品展，並結合台北國際食品展拓展國際市場，讓台南優質農漁產品穩健走向全球。

副市長姜淋煌說，市長黃偉哲率領農業局團隊及13家優質業者組成「台南隊」參展，不論在鮮果、加工食品、冷凍水產或特色休閒食品等品項，皆獲國際買主高度關注，顯示台南產品在品質、供應穩定性及市場接受度，已逐步建立良好口碑。

近年市府持續透過國際展會協助業者開拓海外市場，除今年新加坡食品展成果亮眼外，3月參加東京國際食品展（FOODEX JAPAN）整體訂單突破5.2億元，首次參展英國國際食品飲料展（IFE）也創造逾1.5億元商機，顯示台南農產已逐步拓展至東北亞、東南亞及歐洲等市場，外銷布局持續擴大。

「台南隊」參展2026新加坡國際食品展成果再創新高。（記者王姝琇攝）

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