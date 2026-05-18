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    首頁 > 生活

    打造高齡友善廚房與廁所 屏東新厝據點改造完工

    2026/05/18 15:42 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點高齡友善廚房整建完工。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點高齡友善廚房整建完工。（圖由屏東縣政府提供）

    為了替長輩打造更安全、舒適且符合高齡需求的服務空間，屏縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點進行廚房及無障礙廁所整建工程，今（18）日舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩一起做健康操、開心互動，一同品嚐象徵圓滿幸福的湯圓，共享據點空間升級的喜悅。

    屏東縣老年人口比例持續增加，截至今（2026）年4月底，全縣老年人口數已達17萬2636人，占總人口數22.13%。目前全縣共設置424處社區照顧關懷據點，布建密度涵蓋443村里中的95.71%，成為屏東推動高齡照顧社區化的重要照顧網絡。

    屏東縣長周春米表示，縣府推動高齡友善不遺餘力，近年來感受到據點志工及參與長輩年齡逐漸增加，但許多據點硬體設備卻仍停留在過去設計，使用上較不符合高齡者需求，從2024年起逐步盤點縣內社區照顧關懷據點空間，補助各鄉鎮市公所修建廚房及無障礙廁所，讓長輩能在更安心、便利的環境中參與活動。

    今日一早高樹鄉新厝據點便湧入長輩與志工，現場洋溢溫馨氛圍，展現社區凝聚力，2位高齡97歲的阿嬤精神奕奕參與活動，周春米特別上前寒暄合影，長輩直呼「新的環境真的讓人心情變很好！」志工們也分享，修繕過程居民與志工一起參與討論，從檯面高度、動線規劃到廁所細節，都依照長輩實際需求設計，「現在的廚房變得很方便，煮飯、備餐不用再彎腰彎得很辛苦，空間也更明亮乾淨，真的很幸福。」

    屏縣府社會處表示，提升據點空間服務效益，縣府盤點縣內辦理社區照顧關懷據點的公有場地，補助各鄉鎮市公所提案修建廚房及無障礙廁所，其中廚房每案最高補助100萬元、無障礙廁所每案最高補助150萬元，另由鄉鎮市公所自籌10%經費，共同打造高齡友善的社區整體照顧服務空間。目前已核定14鄉鎮共24處空間進行修繕，累計核定經費達1816萬元，逐步升級各鄉鎮據點環境。

    屏縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點高齡友善廚房整建完工，煮飯、備餐不用再彎腰彎得很辛苦。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點高齡友善廚房整建完工，煮飯、備餐不用再彎腰彎得很辛苦。（圖由屏東縣政府提供）

    高樹鄉新厝社區照顧關懷據點完成無障礙廁所整建，環境大升級。（圖由屏東縣政府提供）

    高樹鄉新厝社區照顧關懷據點完成無障礙廁所整建，環境大升級。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米到高樹鄉新厝社區照顧關懷據點，與長輩一起做健康操、開心互動，共享據點空間升級的喜悅。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米到高樹鄉新厝社區照顧關懷據點，與長輩一起做健康操、開心互動，共享據點空間升級的喜悅。（圖由屏東縣政府提供）

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