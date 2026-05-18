宜蘭副議長陳漢鍾爭取設體育中學 建議南澳高中評估轉型

副議長陳漢鍾建議縣府評估設立「體育中學」可行性，縣立南澳高中直接轉型也是考慮方向。（資料照）

宜蘭縣缺乏三級制升學銜接體系，優秀體育選手國中畢業後，被迫至外縣市就讀體育高中，不僅增加家庭負擔，也造成人才流失。副議長陳漢鍾要求縣府研議設立「體育中學」可行性，縣立南澳高中直接轉型也是考慮方向。代理縣長林茂盛說，這要考慮到財政與學生數是否足夠問題，他允諾整體評估。

宜蘭縣議會今進行縣長總質詢，陳漢鍾指出，宜縣近年在全國各項體育競賽表現亮眼，無論是全中運或是全國運動會賽事，屢創佳績，基層體育扎根有成，宜縣雖擁有優秀的國中體育班制度，但孩子國中畢業後，缺乏完整的在地升學銜接體系，許多優秀選手被迫外流至外縣市就讀體育高中。

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陳漢鍾說，除了升學體系，外縣市提供的比賽獎勵金、營養金，也比宜蘭豐厚很多，在這兩種情況下，當然留不住孩子，這也造成家長家庭負擔加重，孩子離鄉背井也格外辛苦，希望縣府正視問題，慎重評估設立體育中學可行性，花蓮與台東都有體育中學值得借鏡。

他表示，不管是新設或從現有高中職轉型，都是可以努力方向，南澳高中是縣立高中，原鄉的孩子都極具體育潛力，如果直接轉型，可以省去校地、校舍等問題，對於財政負擔應是最輕鬆方式，而除了設體育中學，宜縣比賽獎勵金也應提高。

林茂盛指出，不管是體育中學或獎金問題，會請縣府教育處研議，要考量縣府財政問題，以及是否有足夠的學生支持體育中學的成立與運作。

教育處長陳金奇說，到底是要新設，還是從現有國立高中，或者縣立高中來做轉型，這涉及資源整合，會依縣長指示進行評估，針對獎金部分，縣府今年也針對相關辦法修正或新訂，包含參加世界運動賽會、全國運動會等，都有參酌其他縣市額度作適度提高。

副議長陳漢鍾建議縣府評估設立「體育中學」可行性。（記者游明金攝）

宜縣學生歷年在全中運都有傑出表現。（資料照）

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