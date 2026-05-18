竹市「生生好骨力」兌換突破10萬人次，加碼百萬文具禮券抽獎。（市府提供）

新竹市政府推動「生生好骨力」政策，上月20日上路以來累計兌換已突破10萬人次，為鼓勵孩子持續養成規律補充營養的健康習慣，市府同步推出「百萬文具禮券抽獎活動」，凡符合資格並持「竹市壯壯卡」完成兌換者，即可自動取得抽獎資格。

市長高虹安表示，「生生好骨力」是市府推動兒童健康照護的重要政策，希望透過每週定期補充乳品、豆漿或優酪乳，協助孩子攝取足夠鈣質與優質蛋白質，建立均衡飲食觀念，陪伴孩子健康成長。政策推行不到一個月即突破10萬人次兌換，充分反映家長對孩子健康與營養的重視。

請繼續往下閱讀...

教育處表示，凡設籍或就讀新竹市公私立國民小學及幼兒園的2至12歲孩童，皆可持「竹市壯壯卡」至合作通路，每週兌換1瓶指定乳品、豆漿或優酪乳，且寒暑假期間亦可持續兌換不中斷，讓健康照護不打折。

教育處指出，此次「百萬文具禮券抽獎活動」將抽出1萬名幸運幼、學童，每名可獲100元文具禮券，總價值達新台幣100萬元。活動分兩階段辦理，第一階段將於115年5月27日17時在新竹市政府大廳公開抽出5000名幸運得主；第二階段則於115年7月1日17時再抽出5000名。凡於指定期間內完成兌換者，即符合抽獎資格，並由系統自動匯入抽獎名單。

教育處說明，就學幼、學童之文具禮券將由各校統一發放，並由中獎者本人簽領；設籍新竹市但未就學於竹市者，則由主辦單位以掛號方式寄送至原壯壯卡寄送地址。中獎者須於名單公告日起3個月內完成領取，逾期未領取者視同放棄資格，且不另行補抽或遞補。

市府提醒，主辦單位不會主動通知中獎資訊，也不會以簡訊要求點擊不明連結或操作ATM轉帳，請民眾提高警覺，避免遭受詐騙。中獎名單將分別於115年5月28日（第一批次）及115年7月2日（第二批次）21時公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法