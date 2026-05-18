竹市改善光復路壅塞與人行環境 將盤點研擬整體方案

為改善新竹市光復路交通壅塞及人行環境，市長高虹安向中央爭取補助並獲核定辦理「新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃」，目前該案已完成發包並進入期中報告階段，將全面盤點道路工程與人行空間，研擬整體改善方案。（市府提供）

新竹市光復路為往返新竹科學園區的重要通勤廊道，為改善光復路交通壅塞及人行環境現況。市長高虹安向中央爭取補助並獲核定辦理「新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃」。目前該案已完成發包並進入期中報告階段，將全面盤點道路工程與人行空間，研擬整體改善方案，提升通行安全。

高虹安表示，上任以來積極推動通學步道建設，目前已完成20校通學步道改善，另有8校持續規劃或施工中；在人行環境改善方面，也已完成學府路、中華路四至六段人行環境改善工程，以及建新路、五福路二段等多處標線人行道設置。針對光復路路廊，除完成光武國中通學步道工程外，市府也陸續完成清大綠門戶工程，以及光復路與水源街、建中路、建新路口等處人行環境改善，持續提升整體步行安全與通行品質。

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市府亦與新竹地檢署合作，排除光復路二段、中華路五段等處道路用地占用情形，並設置人行道，提供民眾更安全友善的步行空間。未來也將持續推動鐵道路、建新路、高翠路、天府路及中華路三段等路段的人行環境改善，秉持「妥善溝通、穩健推進」原則，優化市區道路人行空間。

交通處長林正光表示，光復路二段都市計畫道路寬度為30公尺，目前已完成開闢；惟光復路一段都市計畫道路寬度為25公尺，目前僅開闢約20公尺，尚未全面完成，加上尖峰時段雙向交通量超過3000 PCU，造成交通壅塞，且部分路段臨停需求高，缺乏人行空間，行人須與車輛共道通行，存在安全風險。根據112年至114年間事故資料統計，沿線事故類型以擦撞、側撞及追撞為主，占事故總數約83%，顯示路廊交通安全及車流運作仍有改善空間，包括車道配置未完整規劃、缺乏左轉附加車道及左轉專用號誌時相，以及行人步行空間不足等問題，均需整體檢討改善。

交通處說明，光復路短期將重新檢討道路配置，在道路條件允許下，優先與地方溝通劃設標線人行道，兼顧行人安全、臨時停車及車行需求；各路口也將依轉向車流需求，規劃左右轉附加車道，並設置行人庇護島、轉角等候空間、停車彎及公車停靠彎等設施。後續將提出中長期改善方案，並採分期方式逐步推動，全面提升行人與車輛通行安全。

交通處補充，顧問團隊將同步檢討光復路一段車道寬度與配置，優先評估設置標線人行道，並結合基地開發退縮無遮簷人行道及校園通學步道，逐步串聯完整步行空間，提供市民更安全、友善的步行環境。

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