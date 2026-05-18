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    首頁 > 生活

    年修300套 南市課桌椅再生中心打造永續校園

    2026/05/18 15:09 記者王姝琇／台南報導
    教育局訪視南市課桌椅再生中心。（台南市政府提供）

    教育局訪視南市課桌椅再生中心。（台南市政府提供）

    南市教育局於六甲國中設立「課桌椅再生中心」，每年修復超過300套，經由專業老師傅修復，再透過教育局「59410校園資源交換平台」上架媒合，提供各校申請交換使用，提高修繕後課桌椅的流通率與使用效益。

    教育局長鄭新輝提到，再生中心除修繕課桌椅外，也結合木工課程，將無法再修復的木製廢材再利用，結合高年級職業試探課程，學生也藉此學習工具操作、木材加工及油漆塗裝技巧，並融入空間設計與測量概念，實際製作小板凳、書架、置物盒、鼓棒及文昌筆等生活藝術作品，讓學生從實作中理解資源循環與環保再生的重要性，將環保種子在校園持續扎根。

    台南自106學年度率先成立「課桌椅再生中心」，歷經109學年度轉型，目前已成為資源整合與修繕再利用的專業維修中心，以期減少校園家具廢棄量，降低垃圾處理及焚化爐負擔，實踐永續環保精神。

    教育局表示，逐步建立具永續發展精神的作業模式，讓資源循環與環境教育持續向下扎根，未來將持續強化各校老舊課桌椅送修數量，並提升整體維修品質一致性。

    南市課桌椅再生中心提供學生體驗，將環保種子在校園持續扎根。（台南市政府提供）

    南市課桌椅再生中心提供學生體驗，將環保種子在校園持續扎根。（台南市政府提供）

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