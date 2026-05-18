雲林下崙國小龍鳳獅隊狂掃20冠 小一學童也奪冠創最幼齒紀錄

今（18）日校方帶領近40名龍鳳獅隊學童到下崙福安宮酬神謝恩，感謝各界悉心照拂。（記者李文德攝）

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊成軍9年，日前參加全國民俗運動體育匯演、全國中華盃、全國教育傳承盃，一舉獲得20冠（特優）成績。今年更是有小一學童參賽奪冠，創下校內最「幼齒」冠軍紀錄，今（18）日校方帶領近40名龍鳳獅隊學童到下崙福安宮酬神謝恩，感謝各界悉心照拂。

龍鳳獅隊學生由縣議員蔡岳儒、校長車達、教練吳登興及老師們的帶領下，從學校出發走到下崙福安宮酬神謝恩，感謝廟方多年的悉心照拂。學生們更在現場演繹一段，氣勢十足的演出，讓在場眾人無不驚嘆。

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吳登興表示，下崙國小龍鳳獅隊主要以6年級生為主力，因此每年都會遇到畢業後需要培育新血的情況，尤其這學年度僅有一名升上4年級的學生仍在校，可說是需要「打掉重練」。因此從去年暑假召募集訓後，如何「速成」又能維持基本功便是著墨點。因此現在搭配科技，將學生練習畫面拍下來，甚至將每個身形動作拆解，整理出一系列的闖關遊戲，讓學生可以從遊戲中將每個身段學到位，花了大約6個多月才達到要求。

吳登興表示，最特別的是今年有兩名小一新生吳昭緯、林擇耀加入隊伍，主要原因是兩人都是學校教職員小孩，兩人平常趁家長下班前都會在校園內相約自學，邊看著學長姐練習，在旁邊揣摩動作，剛入隊時就已經有6、7成的基本功，擔任獅頭、獅尾手的兩人，更研發出不用「夾腳或站腿」，憑獅尾手向獅頭手抱腰，就能有獅頭懸空的特殊動作，兩人也獲得客家獅男女混特優第一名，創下校內「最幼齒」冠軍紀錄。

吳昭緯開心地說，能夠得到第一名非常有成就感，也對傳統文化傳承更有目標，會想要再精進功力，想出更多獨一無二的身法。

車達表示，龍鳳獅隊成軍以來，已斬獲超過70座冠軍殊榮，民俗體育傳承是條艱辛的道路，有賴家長、縣府、公所、議員等人的鼎力相助，加上福安宮管理委員會的贊助，才讓學校龍鳳獅隊成績年年締造佳績，會持續用更認真的精神和孩子一起努力。

今年有兩名小一新生吳昭緯、林擇耀加入隊伍，更是獲得客家獅男女混特優第一名，創下校內「最幼齒」冠軍紀錄。（記者李文德攝）

今（18）日校方帶領近40名龍鳳獅隊學童到下崙福安宮酬神謝恩，感謝各界悉心照拂。（記者李文德攝）

今（18）日校方帶領近40名龍鳳獅隊學童到下崙福安宮酬神謝恩，感謝各界悉心照拂。（記者李文德攝）

今（18）日校方帶領近40名龍鳳獅隊學童到下崙福安宮酬神謝恩，感謝各界悉心照拂。（記者李文德攝）

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