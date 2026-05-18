日本鹿兒島訪團來台交流 著眼人才培育與教育創新合作

日本鹿兒島縣副知事藤本德昭觀摩台北市立日新國小「STEAM課堂」。（圖由教育部提供）

持續推動台日地方教育交流合作！日本鹿兒島縣副知事藤本德昭近日率團訪台，參訪高雄、屏東及台北等5所學校與地方政府，並實地瞭解台灣在雙語教育及科技教學等領域的推動成果，雙方未來有機會在人才培育與教育創新開啟合作新契機。

根據教育部資料，目前日本為我國第4大境外生來源國，在台就讀之日本學生達8728人；同時，赴日深造的台灣學生亦超過7000人。近10年來日本國高中及小學生來台教育旅行人次累計逾37萬人，台灣學生赴日交流亦突破10萬人。

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訪團抵台後首站赴高雄餐旅大學，參訪教學實習旅館、雲端智能酒窖教室等設施，雙方並就觀光人才培育與永續經營發展等議題交換意見。接著前往屏東科技大學參觀「先進表型農業實驗室」與「綠能溫室」，瞭解我國在智慧農業與農業經營教育的應用發展，期盼未來雙方持續深化合作，拓展兩地在農業技術與教育交流上的實質聯結。

教育部也安排訪團參訪屏東縣立大同高中與台北市立日新國小，觀摩英語結合數位科技課程，並參訪自造教育及科技中心。另也前往台北市立大安高工，參觀控制科自動化控制與PLC應用實作設備，以及電機科與圖文傳播科的特色課程，了解台灣技職教育重視實作能力與創新應用，理論與實務並重的特色。各校精彩的課程與教學均讓訪團留下深刻印象，並期待開展積極的教育合作。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟表示，盼藉此進一步促進台日在人才培育及教育方面的合作，為未來共同教育交流發展奠定更堅實的基礎。雙方也就「青年百億海外圓夢基金計畫」及「中小學國際教育」等教育部重要政策交換意見。

教育部強調，未來將秉持「教育外交」精神推動台日教育合作，透過師生互訪、產學合作與教育旅行等多元形式，強化台日教育交流與創新，共同培育兼具國際視野與在地關懷的青年人才，持續深化雙方夥伴關係。

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