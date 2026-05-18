台北爆鼠患亂丟垃圾稽查次數創10年新低 台灣前進陣線：清消別做表面

台灣前進陣線今（18）日由多位議員參選人與在地基層召開記者會，質疑蔣萬安市府高調宣稱全市大清消，實際卻只是針對特定熱區進行短期處理，「封印」公共垃圾桶也無法真正改善垃圾與鼠患問題，且北市環保局114年稽查次數更創下十年新低，要求市府務實面對問題。（記者孫唯容攝）

台北市近期爆發鼠患問題，垃圾堆積、環境衛生問題也備受質疑，台灣前進陣線今（18）日由多位議員參選人與在地基層召開記者會，質疑蔣萬安市府高調宣稱全市大清消，實際卻只是針對特定熱區進行短期處理，「封印」公共垃圾桶也無法真正改善垃圾與鼠患問題，且北市環保局114年稽查次數更創下10年新低，要求市府務實面對問題。

台北市第三選區（松山、信義）台灣基進議員參選人鄧樂強表示，北市府近年也持續撤除公共與社區型垃圾桶，甚至近期開始「封印」公共垃圾桶，雖然此舉可能減少部分違規棄置家庭垃圾的情形，但整體垃圾量並未消失，而是轉移至巷弄、空地與路邊，形成新的垃圾熱區。

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鄧樂強認為，市府若推動減少公共垃圾桶政策，必須同步建立完整配套，包括定點垃圾管理、增加熱區巡查人力、調整清運頻率，以及加強居民宣導與輔導。否則只是把垃圾從垃圾桶「分散轉移」到城市各角落，沒有加強執法力度，垃圾依然會在社區裡。

台北市第四選區議員（中山、大同）參選人小民參政歐巴桑聯盟參選人李惠暄也質疑，台北市的垃圾桶裝了、撤了又裝，然後再裝了再撤，前任柯文哲市長大刀闊斧的撤垃圾桶之後，萬安市長上任之後，號稱有七成民眾的民意支持，所以他要把垃圾桶裝回去的，其中彰顯了難道垃圾桶的設置是靠的是民調嗎？

李惠暄表示，垃圾桶的安裝要以什麼樣的頻率？何種位置？多少數量去做安排？其實都需要一個完整的規劃，如果把垃圾桶撤掉了，那垃圾會去哪裡？不少民眾為了省專用垃圾袋的錢，因此都趁半夜外出倒垃圾。李惠暄說，再加上在街頭違規垃圾包中，外送垃圾已成街頭鼠患的重要來源，大量未清洗餐盒與剩食遭隨意棄置，成為老鼠的最佳食物來源。

李惠暄強調，稽查非常重要，「亂丟垃圾到底有沒有開罰？罰了有沒有用？罰了會不會怕？」，綜觀過去10年數據，台北市環保局去年的稽查次數為27691次，為10年來最低，以現在亂丟垃圾的程度，台北市稽查次數竟是10年來的新低，罰鍰次數也相當低。

李惠暄也質疑，北市垃圾熱點有裝移動式攝影機，為何稽查與開罰的次數卻一路下降？呼籲市府全面檢討行人垃圾桶規劃，針對重點商圈改用封閉式智慧垃圾桶，並徹查稽查創新低的問題。

台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進議員參選人吳欣岱則指出，今年1月台北市大安區才發生26年來首例漢他病毒死亡案例，一名70多歲長者因感染漢他病毒引發敗血症與多重器官衰竭死亡，但從事件發生到蔣萬安市府召開記者會，中間相隔超過3個月，令人質疑市府危機應變與治理能力。

她批評，蔣市府日前高調推出的「鼠類偵防師」制度，實際上只是沿用12年前既有的86人消毒班，並未真正增加人力，原先宣稱「超過百位」的人數，也只是將原有助手一併計入，根本是「換湯不換藥」。

李惠暄表示，綜觀過去十年數據，台北市環保局去年的稽查次數為27,691次，為十年來最低，以現在亂丟垃圾的程度，台北市稽查次數竟是十年來的新低，罰鍰次數也相當低。（記者孫唯容攝）

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