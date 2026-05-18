台灣保育新篇章！ 濁水溪電塔東方白鸛3幼鳥展翅離巢

東方白鸛在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢繁殖，3隻幼鳥18日展翅離巢。（吳崇漢提供）

被列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛，去年底在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢並成功繁殖，一家5口引起國內外關注。今（18）日傳來好消息，3隻幼鳥陸續離巢，現場守護的愛鳥人士見證牠們展翅飛翔畫面既激動又興奮。

一對東方白鸛去年底在雲林濁水溪堤岸離地50公尺高的電塔上築巢，並成功繁殖3隻，根據雲林縣生態及永續農業協會常務理事吳崇漢說，雲林這巢是全球東方白鸛緯度最低繁殖的公開紀錄。

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育雛這幾個月來每天吸引許多愛鳥人士在堤岸守護拍攝，包括雲林縣府、水利署第四河川分署、林業保育署南投分署、麥寮汽電公司及地方社團也齊力守護牠們，讓國際看見台灣及雲林的生態保育成果。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷表示，3隻幼鳥在父母的細心照顧下，頭好壯壯「一暝大一吋」，4月中後即頻頻在巢中練習振翅，由於離巢時間將至，每天天未亮就有鳥友到場守候，今天一早7點15分，協會成員之一齊國泰就在群組中分享「大寶」在7點12分離巢，往濁水溪方向飛去。

9點55分左右「二寶」也鼓起勇氣飛離巢，同樣展翅往濁水溪方向飛去，根據現場鳥友觀察，孤單在巢的「三寶」看到大哥、二哥飛走，咬了一根草像在測風向，果然11點多牠也鼓起勇氣飛離，黃蜀婷說，她也在第一時間把牠們離巢的好消息與日本、韓國保育單位分享。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，大寶、二寶都直接飛離，三寶是母的，體型最小，飛離巢在附近盤旋後又回到巢內，12點另2隻也飛回來站在巢旁，應該還在適應環境及學習覓食，2隻親鳥是麥寮出海口的留鳥，根據日本東方白鸛保育專家推測，幼鳥應會隨著親鳥到適當棲息地。

吳崇漢說，東方白鸛在台灣成功繁殖令人開心，可見台灣生態環境、保育工作做得不錯，不過因為沒裝衛星追蹤器，無法做後續追蹤，衛星追蹤器除可以知道飛行路線，更可以在牠們遇到狀況時即刻救援，必要時協助做好棲地營造，未來可再研議評估，進而了解東方白鸛在台灣的生活狀況。

東方白鸛在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢繁殖，3隻幼鳥18日展翅離巢。（吳崇漢提供）

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