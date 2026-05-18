KKday推6月單筆訂購滿5千 抽獎送出100萬元旅遊金

KKday100萬旅遊金活動6月開跑。（圖由KKday提供）

暑期旅遊旺季將至，油價浮動之際，KKday宣布推出「KKday 100萬旅遊金」抽獎活動，只要在今年6月會員單筆訂購滿5000元，並於10月30日前完成使用，即可獲得抽獎資格，預計於11月抽出幸運會員，送出新台幣100萬元旅遊金。

KKday觀察，今年暑期商品搜尋量較上月成長15%，訂購量較去年同期成長5%，日韓佔比約23%、歐美長線約14%。另外，近年旅客出遊型態趨於多元，短天數快閃、單人參團、主題式體驗及高頻率出境旅遊均已成為市場常態。暑期訂購成長最快的品類依序為eSIM、交通票券、主題樂園、一日遊與包車接送。

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KKday指出，旅客對「一站式規劃」與「體驗組合」的需求持續增加，此次推出百萬旅遊金活動，透過一站式規劃的需求，創造容易達標、高回饋的活動機制，鼓勵旅客提前規劃行程。

KKday表示，在活動設計上，只要6月1日至30日單筆訂單滿5000元，並於10月30日前完成使用，就能在既有旅遊規劃中自然累積抽獎資格。預計抽獎流程及中獎名單將依活動辦法於11月公告，中獎者可獲得價值新台幣100萬元旅遊金，使用期限10年，詳情請上活動官網。此外，KKday也在6月帶來多重優惠，包含不定期99元機票搶購、歐美紐澳專屬包車優惠等，陪民眾對抗價格波動。

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