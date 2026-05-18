台中潭子堆滿棄床墊如萬里山城 民眾擔心成老鼠跳床要求快處理

市議員賴朝國不滿潭子的廢棄床墊，堆得像萬里長城。（賴朝國提供）

全國每年廢棄床墊約95.1萬張，台中市議員賴朝國今天在市議會質疑，潭子區光是堆置8、9個月的廢棄床墊就已經堆成一座像萬里長城般的床墊牆，尤其時值夏季，擔心不但蚊蟲且會造成老鼠橫行，但是環保局都未處理?要求應比照苗栗縣政府引進破碎機去化加快處理。

環保局長吳盛忠表示，因為流標二次，現積極辦理發包作業中，會盡速協助處理完畢。

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市議員賴朝國說，潭子區廢棄床墊內有金屬彈簧，具半廢半資功能，但是環保局不用機械來拆解，卻要清潔隊員用徒手拆解，一天根本拆不了幾床，而且這些廢棄床墊原本是交由外面的廠商去處理，不明白現今卻改由清潔隊員徒手去拆解。

賴朝國指出，台中市做不到，但苗栗縣卻做到了，苗栗縣長鍾東錦近期針對縣內「廢棄床墊去化問題」，指示環保局建立全縣統一處理機制，積極推動參考苗栗市公所的經驗，引進機械破碎設備來達到棉、鐵自動分離，加速廢床墊處理效率。

賴朝國強調，別的縣市好的做法，台中市要去學習，應盡快比照苗栗縣政府引進破碎機去化加快處理量能，

他不滿的指出，市府在5月16日啟動『台中NO鼠』鼠患預防計畫活動，請各區環保志工投入環境大清消，應針對老鼠會藏匿的地方下去清掃、消毒，像清潔隊堆置廢棄床墊的地方，才是老鼠藏匿及病菌滋生的地方。

市議員賴朝國不滿潭子的廢棄床墊，堆得像萬里長城。（賴朝國提供）

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