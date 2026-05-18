擎天崗亂象燒3天！「野戰桌」終於被搬走 網笑：桌腳大概都軟了

陽明山擎天崗「野戰」直播風波延燒多日，陽管處今天出手搬走當事戀人桌椅。（擷取自Threads）

陽明山國家公園擎天崗即時影像監視器，近日因錄下男女「野戰」畫面並全程直播，意外成為朝聖景點，甚至出現夜間高舉螢光棒「打call」及政治標語等亂象。在不分日夜喧鬧3天後，陽明山國家公園管理處今（18日）終於出手搬離「事發桌子」。

一名網友今天在Threads貼出最新監視器畫面，發現原本引發朝聖熱潮的「戀人桌椅」已在中午被悄悄撤除，且監視器鏡頭的拍攝角度也被刻意調高，改照遠方大草原與天空，避開容易聚集人群的特定區域。儘管如此，即時影像仍拍到，「戀人桌椅」被移走後，現場有民眾興奮跳舞。

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消息曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言笑稱，「以為沒桌子，就沒事了？太小看我們台灣人了吧！？」、「出現問題就封鎖會出現問題的地方？」、「桌子被連操了好多天，桌腳大概都軟了，是該給它休息進補一下」、「這樣以後直播看不到人家壞壞，桌子更危險耶」、「沒差，鏡頭還在就行，攜帶式折疊桌也很便宜」、「會不會有人自己帶桌子」。

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