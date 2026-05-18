大武山下水岸後花園完工 屏東大仁滯洪池變身賞鳥新樂園

可遠眺大武山的屏東大仁滯洪池。（記者羅欣貞攝）

屏縣鹽埔鄉過去因大仁排水支線通洪斷面不足，每逢大雨，鄰近的台27線、大仁科大前常是嚴重淹水，縣府歷時9年治理，2023年底完成全線整治工程，包含3.8公里渠道拓寬及15.3公頃滯洪池，成功防洪；縣府隨後自籌3000多萬元展開環境營造工程，上（4）月中完工，今（18）日啟用，增設賞鳥亭、靜森坵等水岸環境，可遠眺壯闊大武山，為極佳的賞鳥新樂園。

「武洛溪大仁支線滯洪池環境營造工程」竣工典禮今（18）日舉行，工程接續前期防洪工程成效，進一步完成水岸空間再造，成功將防災滯洪池轉型為兼具生態保育與居民休憩的「水岸後花園」。

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縣府水利處說明，本次營造計畫透過4大空間亮點完善整體動線與景觀，首先以環境友善的單柱型橋墩打造3公尺寬的「川廊連通便橋」，達成全線通道縫合，串連環池步道斷點，其次在入口處設置「觀山臨水平台」，運用借景手法將壯麗的大武山系映入眼簾。

為落實生態教育並實踐低碳觀測，特別增設「賞鳥亭」，讓居民能在不干擾鳥棲息的前提下親近自然，沿途更有鳥類圖卡，用手機掃QR code還能聽到各類鳥兒美妙叫聲，經統計在此棲息鳥類最多時超過1500隻；最後則推動立體綠化，將既有草坵活化為「靜森坵」，透過匠人手作疊石階梯與茄苳、紫薇、九芎等花木補植，為大眾營造出一座寧靜遮蔭的森林休憩空間。

在生態保育方面，工程落實永續發展理念，除保留豐富的草澤濕生區，更補植九芎、光蠟樹、楝樹、水社柳等多元樹種，透過碳補償機制邁向永續目標，讓滯洪池成為動植物棲息的樂園。

屏東縣長周春米主持啟用典禮，並騎乘單車環繞大仁滯洪池環湖通道，她強調，大仁滯洪池的蛻變，象徵屏東從治水安全邁向與水共榮的新時代，縣府將致力打造更多安全、宜居且具備韌性的生活環境，與鄉親共同開啟舒心怡人的水岸生活新篇章。

屏東大仁滯洪池營造兼具防洪和生態保育的水岸環境。（記者羅欣貞攝）

賞鳥亭提供可在不干擾鳥類棲息前提下親近自然的機會。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米主持大仁滯洪池環境營造工程啟用典禮，騎單車環湖。（記者羅欣貞攝）

大仁滯洪池環境營造工程完工，屏東縣長周春米（中）歡迎民眾多加利用前來休憩。圖為「靜森坵」俯視滯洪池的景象。（記者羅欣貞攝）

賞鳥亭巧思設計，將山景水景融入其間。（記者羅欣貞攝）

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