技職之光！統測國文「全國唯一雙滿分」在苗商 黑馬同學作息規律創奇蹟

技職之光！統測國文「全國唯一雙滿分」在苗商 黑馬葉同學（右二）作息規律創奇蹟。（校方提供）

114學年度四技二專統一入學測驗（統測）成績日前揭曉，最受矚目的國文科全國「唯一」雙滿分得主曝光！國立苗栗高商多媒體設計科的葉同學，不僅在國文測驗題一題未錯，連最難拿分的寫作測驗也斬獲滿分，締造全台唯一的驚人紀錄，也引起網友熱烈討論。

葉同學語氣相當謙虛，並未透露自己全名；她坦言，考前完全沒料到自己會拿到全國唯一滿分，平常心應考的她，竟然在戰場上爆發出強大的黑馬實力。葉同學透露，自己平時就是按部就班，上課專心聽講、課後主動複習，「維持規律作息」更是她穩定表現的祕訣。

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導師兼國文老師呂婉甄表示，葉同學平時的語文能力表現相當穩定，學習態度也很認真專注。雖然過去幾次模擬考的成績大多落在前標，並非特別突出，但她長期持續累積閱讀與寫作實力，最終在本次統測中脫穎而出，一舉拿下測驗題與寫作測驗雙滿分。

國立苗栗高商校長李燕坪表示，技職教育除了重視專業技能培養，也同樣強調語文素養與多元能力發展。這次葉同學在統測國文科締造全國唯一雙滿分佳績，不僅展現了她個人的努力成果，也彰顯苗栗高商長期推動閱讀教育與素養導向教學的深厚實力。

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