2026台浮緣日首度移師高雄 兩天吸引逾五萬人潮

台日商業交流會今（18）於駁二Pinway舉辦，邀集台日品牌與企業代表進行座談交流，協助高雄青創品牌拓展跨國合作契機與國際市場布局。（青年局提供）

2026台浮緣日首度移師高雄駁二特區，台、日逾170組攤車與品牌齊聚，主辦單位估算兩天活動吸引逾5萬人進場。

由台浮緣日委員會主辦、蒔秧苗文化事業工作室協辦，高市青年局、原民會指導的年度市集盛會2026台浮緣日，5月16、17日首度移師高雄駁二。

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青年局說明，這場跨國緣分起源於3年前的美濃水圳藝術節，高雄美濃與福岡浮羽因地方創生而結緣，一路延續至今。

今年台浮緣日內容堅強，日方品牌逾50家，包含來自福岡浮羽及九州各地的指標性名店如「CAFE Typhoon」、「MEGANE CURRY」及精緻日式手作飾品、現烤糰子等。

台灣則匯集逾120家高雄在地攤車與青創品牌，涵蓋青年局輔導的「拾念、手作甜品」、「買杯 My bae」等卅家青創，及「漓咖啡」、「蝶svongvong手作烘焙坊」等廿家原鄉品牌。

現場更策劃融合美濃、六龜等山城特色的東高雄地方風土專區，如青年局輔導的「釀釀辣炒年糕」、「小甜心手工果醬」等，將日本職人美學與高雄山海風土深度揉合。

繼去年在日本福岡縣浮羽市首屆活動引爆迴響，今年市集首次移師高雄，青年局長林楷軒、原民會主委阿布斯更專程接待率團來台的浮羽市長權藤英樹，雙方攜手展現以創生、物產、永續為核心的跨國合作能量。

日本福岡縣浮羽市市長權藤英樹（左二）走訪來自高雄桃源的「Li咖啡」攤位，品嘗原鄉特色飲品；高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯（左三）與高雄市議員高宗德（右二）也陪同體驗，感受原鄉青創品牌魅力。（青年局提供）

2026台浮緣日5月16日至17日於駁二藝術特區盛大登場，集結170家台日品牌參與，透過市集交流展現台日地方創生特色與青年創業能量。（青年局提供）

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