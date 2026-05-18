批新北導護志工3人僅1人領到公費雨衣 李倩萍籲裝備預算獨立編列

市長侯友宜今日在市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

導護志工守護學童上放學安全，新北市議員李倩萍今（18）日總質詢指出，市府教育局竟連基本志工裝備都不願足額配發，去年雨衣各尺寸配發率縮水到31.6%到35.8%，意即每3個志工只有1人領得到，教育局用每位志工400元經費「包山包海」支付裝備費、保險等費用，她要求裝備預算要獨立編列，以示基本尊重。市長侯友宜、教育局長張明文說，部分設備並非年年汰換，市府會再檢討預算與需求之間的落差。

李倩萍說，導護志工守護學童安全，市府應完整給予相關執勤裝備，以示尊重；2024年基層需求216件2XL大尺寸雨衣，教育局竟是一件沒給，不尊重不同體型志工的需求，去年雨衣各尺寸配發率縮水到31.6%到35.8%，讓志工必須自備雨具。

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李倩萍說，教育局統籌運用志工經費每人僅約400元，扣除保險約150元、表揚典禮約100元，教育培訓、聯席會報及所有安全裝備竟要用150元支應，志工執勤必備背心、雨衣、迎風帽、電子哨、手搖旗、指揮棒都要經費添購，在現有預算結構下，裝備費顯然是被犧牲，志工被迫使用老舊裝備與自費添購中做選擇；她要求市府獨立編列裝備預算、根據各校實際造冊人數儘速補齊裝備需求，更要落實尊重志工不同尺寸需求。

侯友宜、張明文回應，部分設備不會每年汰換，學校設備亦是如此，例如背心也是持續沿用，市府將在檢討相關預算與需求之間的落差。

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