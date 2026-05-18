為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    批新北導護志工3人僅1人領到公費雨衣 李倩萍籲裝備預算獨立編列

    2026/05/18 14:09 記者黃子暘／新北報導
    市長侯友宜今日在市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    市長侯友宜今日在市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    導護志工守護學童上放學安全，新北市議員李倩萍今（18）日總質詢指出，市府教育局竟連基本志工裝備都不願足額配發，去年雨衣各尺寸配發率縮水到31.6%到35.8%，意即每3個志工只有1人領得到，教育局用每位志工400元經費「包山包海」支付裝備費、保險等費用，她要求裝備預算要獨立編列，以示基本尊重。市長侯友宜、教育局長張明文說，部分設備並非年年汰換，市府會再檢討預算與需求之間的落差。

    李倩萍說，導護志工守護學童安全，市府應完整給予相關執勤裝備，以示尊重；2024年基層需求216件2XL大尺寸雨衣，教育局竟是一件沒給，不尊重不同體型志工的需求，去年雨衣各尺寸配發率縮水到31.6%到35.8%，讓志工必須自備雨具。

    李倩萍說，教育局統籌運用志工經費每人僅約400元，扣除保險約150元、表揚典禮約100元，教育培訓、聯席會報及所有安全裝備竟要用150元支應，志工執勤必備背心、雨衣、迎風帽、電子哨、手搖旗、指揮棒都要經費添購，在現有預算結構下，裝備費顯然是被犧牲，志工被迫使用老舊裝備與自費添購中做選擇；她要求市府獨立編列裝備預算、根據各校實際造冊人數儘速補齊裝備需求，更要落實尊重志工不同尺寸需求。

    侯友宜、張明文回應，部分設備不會每年汰換，學校設備亦是如此，例如背心也是持續沿用，市府將在檢討相關預算與需求之間的落差。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播