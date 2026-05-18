0403強震受損......花蓮馥邑京華6棟震災危樓5/27動土開拆

花蓮市馥邑京華大樓6棟建物2年前因0403花蓮大地震受損嚴重被列為危樓後，預計本月底開工，工期約6個月。（記者王錦義攝）

花蓮市馥邑京華大樓6棟建物2年前因0403花蓮大地震受損嚴重被列為危樓後，地方要求中央接手拆除，經中央與縣府完成拆除工程設計及周邊住戶租金補貼等規畫，由國土署北區分署負責拆除作業的規畫設計，縣府則處理行政程序及廢棄物去化，預計5月27日動土開拆，工期約6個月。

縣府建設處指出，由於施工期間可能會影響周邊住戶，建設處為此以大樓周邊25公尺畫分為紅區核心區，並以建物高度平躺範圍為半徑畫設綠區，提供相關配套措施與租金補貼費用。紅區戶數約158戶、綠區132戶，其中，紅色區域住戶需暫時臨遷到其他地方，先前地方說明會有民眾反映租金補貼過少，建設處也為此調高費用至每戶1人8000元、2至3人1萬2000元，4人以上1萬5000元。

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建設處長鄧子榆說，紅區部分住戶現已完成租房，有部分住戶卻因既有房東與房客爭議、同門牌不同戶數等問題，還沒完成租屋工作，建設處目前也規畫再開一次說明會，向民眾說明租金補助方式，並針對同門牌不同戶的住戶做個別認定，單獨協助租房措施。

另外，民眾擔心大樓緊鄰加油站，拆除工程是否影響營業及安全，鄧子榆說，屆時工程所需的機具會從後面巷子進入工區，施工場域跟加油站間也會用圍籬阻擋，拆除期間不會影響加油站的營業。工程會先從中間最高的樓層開始拆除，待6棟建物一樣高後，再由大鋼牙進場同步拆除，至於周邊住戶希望每日工程能在傍晚6點結束，避免影響生活作息，這部分建設處會再和施工團隊滾動檢討。

馥邑京華大樓為6棟建物、150戶集合式住宅，2024年因0403及0423等2起強震，造成2樓以下鋼筋變形，經國土署委託全國建築師公會等單位鑑定被列為危樓且建議全拆，工程經費約1.19億元，但2024年縣府以地方人力、經費不足要求中央接手，經過一年多的協調、規劃，原本規畫在今年3月開拆，卻因招標流程存在時間變數延到5月。

花蓮市馥邑京華大樓6棟建物2年前因0403花蓮大地震受損嚴重被列為危樓。（記者王錦義攝）

花蓮市馥邑京華大樓6棟建物2年前因0403花蓮大地震受損嚴重被列為危樓後，預計本月底開工。（記者王錦義攝）

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