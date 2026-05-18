挺墾丁！ 枋山鄉長大送千份愛文芒果冰 邀全民「芒裡偷閒」衝南國

枋山鄉長大送千份愛文芒果冰邀全民「芒裡偷閒」衝南國。（記者蔡宗憲攝）

夏季旅遊旺季將至，為力挺恆春半島與枋山在地觀光，枋山鄉公所攜手恆春半島多家指標性旅宿業者，聯合舉辦「挺墾丁、請吃冰」屏東觀光暨枋山愛文芒果推廣活動。鄉公所這次更豪氣加碼，大方送出千份新鮮芒果冰兌換券，熱情邀請全國旅客在今夏前進國境之南，感受陽光、海景與爆汁芒果交織的浪漫夏日魅力。

枋山鄉長羅金良表示，枋山擁有全台最早熟成、最早量產的愛文芒果，因為擁有得天獨厚的充足日照，加上獨特的落山風與海風吹拂、優質土壤滋養，才孕育出果肉細緻、香甜濃郁的頂級品質，每年都吸引大批饕客專程前來採買。今年鄉公所特別以「芒裡偷閒在枋山」為主題，就是希望在都會區忙碌生活的民眾，能為自己安排一趟南國小旅行，來到枋山放慢腳步，享受療癒的山海風景與在地農產美味。

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枋山鄉公所指出，備受矚目的「枋山芒果文化節」將於5月30日下午3點至8點，在枋山鄉加祿加油站對面盛大登場。活動現場除了有新鮮芒果與農特產品展售外，更結合了精彩的音樂演出、熱鬧市集、在地美食與親子互動遊戲，要讓遊客不僅能品嚐到今夏第一口最鮮甜的愛文芒果，更能深入認識枋山鄉豐饒的農漁物產與南部人的熱情人文風貌。

活動特別與在地品牌「村長的水果」合作，將新鮮愛文芒果製成消暑冰品，並與墾丁福華、墾丁夏都、華泰瑞苑、Hotel dùa Kenting、墾丁H會館、小墾丁渡假村、河堤墾丁、恆春河堤、茉莉灣海景渡假酒店、亞曼達會館、貝拉司漫民宿、嵐翎白砂及隆安旅店等多家知名旅宿強強聯手。盼透過發送冰品兌換券，鼓勵旅客入住屏東並深度旅遊枋山與墾丁，齊心帶動地方產業與觀光共榮。

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