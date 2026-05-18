台中超巨蛋已決標 盧秀燕：未來營運方及設計方是日本火腿集團

盧秀燕表示，超巨蛋中信集團將跟日本火腿集團合作。（記者蘇金鳳攝）

台中超巨蛋已在４月２７日決標，國民黨市議員張廖乃綸關心超巨蛋的進度，中市長盧秀燕表示，只有台灣人壽提出可行性報告書，大致計畫內容為

室內場館的座位達四萬五千座位，投資金額高達六百億元，而商場的樓地板 高達十萬坪，三項都是全國最大，由於資金太龐大，因此由中信金整合，將與日本火腿集團合作，未來的營運方及設計方應該是日本火腿集團。

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台中超巨蛋市民相當期待，市府已在四月二十七日決標，由台灣人壽得標。

市長盧秀燕表示，台中超巨蛋自提的BOT已決標，只有台灣人壽提出可行性的報告書，正在審查計畫。

盧秀燕表示，大致方向為是全國最大容納人數，室內場館比台北大巨蛋多，台北大巨蛋有４萬座位，但是台中超巨蛋有４萬5千多個座位，是全國第一大。

另外，由於原物料上揚，盧秀燕表示，台中超巨蛋達６００億元，此外，商場達10萬坪，也是全國第一大商場。

盧秀燕表示，由於資金太龐大，中信集團將出資跟整合角色，但因為超巨蛋的經營要很專業，因此中信集團將與日本火腿集團合作，未來的營運方及設計方是日本火腿集團。

市議員張廖乃綸關心台中超巨蛋進度。（記者蘇金鳳攝）

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