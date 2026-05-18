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    首頁 > 生活

    雄獅旅遊招募近百名人才！ 海風號化身面試場域

    2026/05/18 14:12 記者黃宜靜／台北報導
    雄獅旅遊以海風號觀光列車打造徵才平台，預計延攬近百名新進人才。（圖由雄獅旅遊提供）

    雄獅旅遊以海風號觀光列車打造徵才平台，預計延攬近百名新進人才。（圖由雄獅旅遊提供）

    觀光旅遊業人才需求增，雄獅旅遊集團今天宣布，以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學，此次預計延攬近百名新進人才。

    雄獅人力資源資深副總湯智堯表示，雄獅持續朝向生活產業發展，我們招募的不只是員工，而是未來生活產業的策展人。目前雄獅集團員工全球約2800人，預計今年全年擴大招募600人，且人才需求已跳脫傳統觀光旅遊範疇，轉向「全領域人才」。

    雄獅旅遊指出，「海風號」招募活動採取創新的移動式體驗流程，活動由專人引導將應徵者分為4個梯次，分別從南港、新竹或台中站上下車，流程涵蓋列車美學介紹、社群互動分享、公司發展前景說明，並提供精緻咖啡點心與IG打卡互動遊戲。面試環節則安排於專屬車廂進行，讓應徵者在實際體驗產品核心價值的同時，完成職涯對話。透過此招募專列，預計延攬近百名新進人才，職缺範疇聚焦於產品行銷、通路業務、鐵道服務、國際佈局與數位科技等關鍵領域。

    雄獅海風號化身面試場域，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上。（圖由雄獅旅遊提供）

    雄獅海風號化身面試場域，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上。（圖由雄獅旅遊提供）

    目前雄獅集團員工全球約2800人，預計今年全年度擴大招募600人，且人才需求已轉向「全領域人才」。（圖由雄獅旅遊提供）

    目前雄獅集團員工全球約2800人，預計今年全年度擴大招募600人，且人才需求已轉向「全領域人才」。（圖由雄獅旅遊提供）

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