觀光求突破 南投議員提議引進皮克敏擴增實境遊戲

南投縣政府觀光處長陳志賢表示，將研議在巧咖節活動中引進擴增實境手機遊戲。（圖由南投縣政府提供）

近幾年來國旅不振，南投縣各主要風景區的旅遊人次下滑，議員林友友今（18日）在議會質詢時建議縣府在茶業博覽會與巧咖節等大型主題觀光活動，引進「皮克敏」（Pikmin）等擴增實境手機遊戲，甚至打造專屬IP，透過虛實整合活動設計，提升人流，帶動觀光人潮。

林友友指出，嘉義市今年5月1日勞動節連假舉辦的藝術節活動，推出「Pikmin Bloom迷你散步」特色體驗活動，短短3天吸引130萬人次，這恐怕比南投縣內許多風景區一整年旅遊人次還多，在人手一機及科技不斷革新時代，建議縣府應突破傳統行銷模式，在茶業博覽會與巧咖節等大型主題觀光活動，引進「皮克敏」、「寶可夢」等擴增實境手機遊戲，甚至打造專屬IP，讓遊客可尋找茶葉等寶物，透過虛實整合的活動設計，提升民眾遊逛街趣味性，進一步帶動觀光人潮。

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縣府觀光處長陳志賢答詢表示，類似的擴增實境手機遊戲，深受時下年輕人喜愛，透過虛擬與實境整合，來提升活動或景點場域的人流做法相當棒，他最近已在了解相關遊戲，將與推出遊戲公司接洽，看能否在埔里福興溫泉區舉辦的巧咖節活動中先行辦理。

南投縣議員林友友戴著「皮克敏」帽子，建議縣府在活動中引進擴增實境手機遊戲，帶動人流。（記者張協昇攝）

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