蔣萬安「加大垃圾桶口」成老鼠自助餐？ 北市環保局回應了

民眾認為，問題不在垃圾桶的多寡，問題在蔣萬安的垃圾桶「加大了投入口」。圖為基隆路二段113號前方行人專用清潔箱。（民眾提供）

台北市鼠患問題延燒，公園、人行道的垃圾桶問題也備受民眾討論，民進黨籍議員參選人高嘉瑜PO照大湖公園垃圾桶遭貼封條照，質疑「封起來就能解決老鼠問題？」也有民眾發PO照表示，問題不在垃圾桶的多寡，問題在蔣萬安的垃圾桶「加大了投入口」。不過，北市環保局說明，新式行人清潔箱從民國102年起購置，並非蔣萬安市長任內購置。

有網友在threads表示，住在台北43年，前任市長柯文哲從2020年起，以防疫、減少垃圾桶髒亂及提升市容為由，拆除約500個行人專用垃圾桶，導致行人路上丟垃圾的需求減少，民眾在外製造的垃圾習慣帶回到家裡，不過台北市長蔣萬安上任後，因應民眾反映，逐步在商圈、夜市與交通節點恢復設置約2000組公共垃圾桶。

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網友表示，問題不在垃圾桶的多寡，問題在蔣萬安的垃圾桶「加大了投入口」，早上出門上班，晚上出門散步時看著一個個台北市民大大方方的拿著家戶垃圾出來丟，有一種彷彿不丟對不起自己的自在感。

網友指出，近期在大安森林公園夜跑時，經常遇到老鼠飛奔出來直衝垃圾桶，前幾天在大白天先生開車經過臨沂街的巷子裡，一隻大老鼠橫越馬路，嚇得我在車上尖叫，台北市不是沒有老鼠，但是大白天到處看到是事實，問題很清楚在加大投入口的垃圾桶成為食物的來源，蔣萬安不是不知道，否則為何要封垃圾桶，他是拉不下臉推翻自己的德政。

對此，根據環保局數據統計台北市垃圾桶數量，在民國110年為1804組、民國111年提升為2000組，後續在民國112年降為1982組，後續也逐年調降，113年為1956組、114年則降至1682組。

環保局環境清潔科科長陳浩彰說明，街道上所使用之行人清潔箱，並非於蔣萬安市長任內購置，新式清潔箱為102年起陸續購置，一直到民國106年完成全台北市更新為統一樣式，該舊式清潔箱為民國98年購置，從民國106年起就已無再使用。

陳浩彰指出，依據環保局作業程序，如有設置或拆除清潔箱建議之反映使用需求，會透過現地會勘後，由本局清潔隊依要件檢核設置、遷移、拆除清潔箱之妥當性。

陳浩彰也表示，行人清潔有時會因損害而必須維修，等候維修人員排程維修前，會先罩上套袋提醒使用者，環保局目前也優化維修勤務，如現地有行人清潔箱損壞，將先以備品替換，以縮短維修時間。

舊式清潔箱（圖右）為民國98年購置，從民國106年起就已無再使用。（北市環保局提供）

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