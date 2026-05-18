博物館日壓軸 左鎮化石園區邀日籍學者破解恐龍之謎

左鎮化石園區23日舉辦壓軸講座，邀請日本筑波大學副教授田中康平帶來《破解恐龍之謎！》。（台南市立博物館提供）

響應「518國際博物館日」，台南左鎮化石園區推出「遠古爬爬走」特展系列活動，本週六進入壓軸，邀請日本筑波大學副教授田中康平（Kohei Tanaka）帶來《破解恐龍之謎！》的精彩講座。

台南市立博物館5月份在化石園區推出「遠古爬爬走-帶你爬進未知的左鎮」系列活動，已圓滿落幕的跨界座談《鱷魚公主在幹嘛？》古生物學者攜手藝術家，帶領民眾認識「台灣豐玉姬鱷（Toyotamaphimeia taiwanicus）」的科學研究與復原想像，迴響熱烈。

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延續活動熱潮，園區將於23日邀請田中康平副教授進行壓軸講座，以「來自亞洲的恐龍研究」為專題，由台大生命科學系副教授蔡政修主持，歡迎熱愛古生物與自然史的民眾把握機會。

文化局強調，田中將分享亞洲第一手恐龍研究發現，帶領民眾窺探古生物學的國際前沿；活動為免費英文講座，限額90人，可至官網報名，共同走進左鎮，探索來自遠古世界的精彩故事。

左鎮化石園區不只典藏與展示化石的場館，更是連結科學知識、文化資產保存，以及大眾學習的重要基地。文化局希望透過專家、創作者、一般民眾的共同參與，博物館不再只是參觀空間，而要成為啟發好奇心、培養科學素養與深化地方認同的公共場域；23日壓軸講座的報名網址臺南左鎮化石園區。

台南左鎮化石園區推出「遠古爬爬走」特展系列活動的跨界講座，迴響熱烈。（台南市立博物館提供）

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