新北擬建市圖第二總館 議員質疑設計與中國深圳龍華書城高度雷同

新北市府規劃在三重區利用圖書館三重分館原址建置市立圖書館第二總館，市議員李倩萍質疑表示，有建築師向她陳情，第二總館疑似與中國深圳的龍華書城外觀、設計核心雷同。（新北市立圖書館提供）

新北市府規劃在三重區利用圖書館三重分館原址建置市立圖書館第二總館，市議員李倩萍今（18）日在總質詢中提出質疑表示，有建築師向她陳情，指第二總館疑似與中國深圳的龍華書城外觀、設計核心雷同，要求市府請第三方公正單位審查鑑定，如未來涉及智慧財產權爭議，賠償應由得標公司負擔。市長侯友宜、文化局長張䕒育說，會請建築師公會確認，智財權爭議賠償在契約中有相應規範。

李倩萍說，這名關心公共建設的陳情人分析認為，第二總館與龍華書城概念核心設計理念、室內空間定位疑似有高度雷同，外觀都是以「打開的書本/頁」為核心概念，內部空間定位也不謀而合，都是「打造市民客廳」、「打造城市客廳」，市府斥資40億元推動重大建設，應在發包與審查階段嚴格把關，以免高度智財權爭議的設計方案過關後，涉入國際訴訟，不僅將蒙受工期延後等巨大損失，更有損市府形象。

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李倩萍要求市府立刻啟動審查，請第三方公正單位比對調查以昭公信，文化局應即刻檢視相關契約條款，明定若經查證抄襲或侵權屬實，得標廠商須承擔全額賠償、解約及沒收履約保證金等法律與經濟責任。

侯友宜承諾，將請建築師公會進行確認。張䕒育也補充，契約中有相關賠償規範，市府也會進一步請建築師公司說明。

另外，李倩萍反映第二總館僅200個機車格，還要扣除48名員工的停車量能，如舉辦一場500、600人的大型活動，根本不夠用。侯友宜回應，機車格已經提升到251格。

文化局補充，第二總館建物規劃地上8層、地下3層，總樓地板面積約4萬平方公尺，目前正在規劃設計階段，已完成基本設計，預計今年完成細部設計、舊館拆除及工程發包，明年工程施工，目標2031年完工；停車空間規劃依建築及使用需求整體評估配置，將設置機車停車位251格、汽車停車位364格。

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