澎湖知名地標「大橘為重」飼主遭檢舉「虐待動物」 張貼禁止拍照公告

馬公市光明路網紅打卡景點，就是大橘為重。（民眾提供）

澎湖知名網紅地標「大橘為重」，因體型超重，胖嘟嘟的萌樣，成為橘貓界超級巨星，不少遊客專門慕名而來拍照，連Google Maps 上都擁有專屬爆笑地標「大橘為重」，但近來傳出飼主遭檢舉疑似「虐待動物」及放養，因此決定不再讓貓咪外出，也呼籲民眾不要再前往拍照打擾。

這隻超人氣胖橘貓，名叫「阿肥」，體重預估11至12公斤，因圓滾滾的身形與親人的個性而得名，並吸引大批旅客前往朝聖。平日出沒在馬公市光明路米店前，喜歡躺在機車座墊上或店門口曬太陽，地圖地標名稱：「大橘為重」，為澎湖知名網紅地標打卡點。

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雖然「大橘為重」模樣極度可愛，但過重可能會影響貓咪健康，因此引來民眾檢舉，「阿肥」的主人涉嫌「虐待動物」及放養，讓米店舖老闆娘相當無奈，只好將「阿肥」禁足室內，並張貼紅紙公告，不再讓貓咪外出，也呼籲民眾不要再前往拍照打擾，避免遭到開罰。

針對「大橘為重」網紅打卡點恐將消失，引發網路「炸鍋」，有支持也有反對，有網友認為檢舉人太閒，也有人認為「阿肥」就是阿嬤養大的，有一句話就是阿嬤永遠都關心孫子「呷飽沒」；但也有網友認為貓咪體型過胖確實對健康的部分會有很大的影響，直言飼養在室內、控制飲食與生活環境，或許才是更好的方式。

店家遭人檢舉虐待動物放養，貼出公告禁足。（記者劉禹慶攝）

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