六腳鄉「有田民宿」開幕 青年返鄉創業展現新農村活力

嘉義縣六腳鄉「有田民宿」開幕。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣六腳鄉雙涵村返鄉青年黃冠祥與張穎佳夫婦，歷經數年努力，並獲得嘉義縣政府青年創業補助，將「微田農場」有機耕作延伸至「有田民宿」，民宿昨天開幕，象徵老屋重生及青年返鄉創業夢想的實現。

嘉義縣政府表示，黃冠祥與張穎佳夫婦原在新竹工作，張穎佳曾任華德福教育老師，因2019年底疫情與第一個孩子出生，決定告別都市生活，回到黃冠祥的故鄉六腳鄉。

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創業初期，夫妻倆原想以教育專長服務在地孩童，卻面臨農村人口流失及教育理念差異的挑戰，於是從零開始，創立「微田農場」，種植戶外有機蘆筍，為孩子打造無毒農地。

微田農場以有機方式種植，經營不易，村民曾對雜草叢生的田區抱持懷疑，但夫妻倆積極溝通，說明不隨意除草是為保護土壤與生物多樣性，現在農場出產的有機蘆筍廣受好評，讓村民從懷疑轉為支持。

為活化地方，夫妻倆規劃各種田間活動，承租親戚老屋改建成合法民宿，整修過程面臨管線老舊、梯級歪斜及預算限制等問題，最終完工，賦予老屋全新生命。

張穎佳說，感謝嘉義縣政府青年創業補助的支持，提升農場曝光與行銷，也減輕營運壓力，讓教育理念被看見；今年「有田民宿」與「微田農場」將深度參與地方創生，規劃雙涵村專屬遊程與「村落料理」，透過阿公阿嬤的手藝，讓遊客體驗從產地到餐桌的真實農村生活，未來將與實驗教育中學合辦農耕課程，並提供短期打工換宿。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，冠祥穎佳夫妻透過創業獎勵補助，辦理富含教育意義的田間活動，是嘉義縣青年返鄉創業的典範；民眾想瞭解青年創業獎勵補助計畫相關資訊，可至縣府勞青處官網查詢。

嘉義縣政府青年創業補助協助返鄉青年實現夢想。（嘉義縣政府提供）

「有田民宿」提供民眾住宿。（嘉義縣政府提供）

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