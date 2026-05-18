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    真正台灣味！1小時熱賣10萬顆 西螺農會「黃金米粽」5/20開搶

    2026/05/18 13:39 記者黃淑莉／雲林報導
    西螺農會「黃金米粽」今年限量15萬顆，5月20日開賣，農會職員趕工包粽。（記者黃淑莉攝）

    西螺農會「黃金米粽」今年限量15萬顆，5月20日開賣，農會職員趕工包粽。（記者黃淑莉攝）

    每年熱銷且有錢不一定買得到的西螺鎮農會「黃金米粽」，今年限量15萬顆，將在5月20日上午8點開始接受預購。農會總幹事廖錦富表示，黃金米粽從粽葉到內餡全部是台灣在地生產，百分百台灣味外，還有濃濃的人情味及鄉土味，農會目的是為推廣在地農特產，雖今年原物料都漲，黃金米粽凍漲。

    西螺鎮農會今（18）日在農會旁雲林農物館前辦理「五月飄粽香-雲林好米推廣活動」，現場有碗粿、七巧粿、壽司、黃金米粽、米糕等米食料理展示及品嘗，並宣布今年黃金米粽開賣時間及數量。

    有鑑往年開賣1小時即熱銷10萬顆，為讓弱勢民眾及為社會服務的單位團體，也能品嘗到黃金米粽，農會今天準備1萬顆贈送給雲林家扶中心、華山基金會、西螺鎮列冊低收入戶及西螺清潔隊、里長聯誼會、調解委員會等。

    廖錦富指出，黃金米粽原料是用農會契種台農76號黃金米、西螺醬油，及在地種植的糯米，還有莿桐在地小農種的紅蔥頭、虎尾農會履歷花生、雲林肉品市場的雲饗豬五花肉、台中新社農會的香菇，粽葉也是古坑鄉的竹葉。

    廖錦富說，黃金米粽不是全糯米，且由農會職員純手工包，用大鍋水煮，吃起來不脹氣、Q彈，每年熱銷，開放預購1小時就賣出10萬顆，今年限量15萬顆，每顆40元，5月20日上午8點開賣，訂購方式有3種，現場排隊、電話預約、農會官網訂購，電話05-5863621。

    西螺農會「黃金米粽」從粽葉到內餡都是台灣在地產的農產，1年只在端午節前販售。（記者黃淑莉攝）

    西螺農會「黃金米粽」從粽葉到內餡都是台灣在地產的農產，1年只在端午節前販售。（記者黃淑莉攝）

    推廣西螺在地農產及好米，西螺農會推出黃金米粽，5月20日開賣前，農會贈送1萬顆給地方弱勢及平日為社會服務單位團體品嘗。（記者黃淑莉攝）

    推廣西螺在地農產及好米，西螺農會推出黃金米粽，5月20日開賣前，農會贈送1萬顆給地方弱勢及平日為社會服務單位團體品嘗。（記者黃淑莉攝）

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