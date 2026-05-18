鼠餌亂投恐釀生態浩劫 新北環保局：物理防治為主

新北市議員張維倩（右）質詢鼠患議題，要求建立戶外投藥SOP，避免造成生態浩劫。（記者賴筱桐攝）

雙北鼠患延燒，新北市議員張維倩等人今天在市政總質詢關切鼠患議題，指新北市5月8日大規模清消後，仍不時出現老鼠蹤跡，她也憂心戶外投藥不慎，恐造成毛小孩誤食，釀成生態浩劫，要求市府建立投藥SOP與公告機制。環保局長程大維表示，目前以物理防治為主，戶外投藥有指引和原則，也會張貼告示。

市議員李余典說，三重區許多高架橋梁下經常有人餵食鴿子，如果有剩餘食物，就會吸引老鼠去吃，老鼠平均1胎生8到10隻，壽命近1年，包括舊社區、都更、市場、夜市，都可能成為老鼠聚集地，市府是否利用鼠餌滅鼠？

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環保局長程大維表示，為避免生態影響，當物理防治達到極限後，才會考慮化學防治（投藥），放鼠餌要觀察老鼠出沒的路線，老鼠藥放在盒子內，只能讓老鼠鑽進去，一般寵物不太會誤食，投藥時同步張貼告示，目前仍以物理防治為優先。

張維倩說，5月8日新北大清消後，網路上陸續出現老鼠出沒的影片，她擔心在戶外投藥，寵物可能不小心誤食，若老鼠吃到餌劑死亡，屍體散落公園或街道，有環境衛生疑慮，假設鳥類又吃了老鼠中毒，恐造成生態浩劫。

程大維指出，新北市已完成第1次清消，環境大整頓以各里為單元，包括易積淹水處、水溝清淤、市場或夜市環境清潔、廢棄車輛掃蕩、資源回收物等加強稽查，5月底完成第1次整頓，未來會以2個月為頻率執行環境整頓。

至於投藥部分，程大維說明，戶外投藥有指引及原則，投藥前3天會公布地點，旁邊搭配告示牌，投藥之後也要去看餌劑有沒有被老鼠吃掉，如果隔一段時間沒有動靜，就要換位置。

程大維強調，老鼠藥屬一般環境衛生用藥，民眾可在市面上自行購買，或向清潔隊、里辦公室領取，採實名制，同步進行防鼠觀念宣導及老鼠藥使用須知閱讀，確保用藥安全，另要求清潔隊通知各區公所，如在戶外環境看到裸露的餌劑，應直接清除，避免寵物誤食或民眾誤觸。

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