中和南勢角闢東西聯外道路是否可行？ 新北交通局：中和交流道改善須先行

市長侯友宜今日在市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市中和區人口稠密，市議員張維倩今（18）日在市政總質詢中表示，中和南勢角「出口很小、肚子很大」，進出幾條路都交會在興南路，車流嚴重堵塞，近期興南路一、二段更有人行道施工中，對於交通雪上加霜；2019年內政部研議出規劃出3項改善方案，為何遲遲沒有進度？她建議推動「開闢南勢角東西聯外道路」方案。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時說，北二高中和交流道改善需要先行，此案預計6月底會有初步的細部設計結果出爐，核定後將於45個月內完工。

張維倩指出，針對南勢角交通壅塞問題，內政部2019年曾核定經費研議改善方案，2021年提出「開闢南勢角東西聯外道路」、「台64線快速道路增設閘道」、「北二高中和交流道改善」3項方案，盼解決交通瓶頸；她認為東西聯外道路勢在必行，此案擬西接中和中興街往中正東路，東接新店端中安大橋，藍綠立委對此案有推動共識，此案可將興南路二、三段車流直接從內疏導到外面，但3項改善方案至今沒有進度，南勢角有許多都更案推動中，未來人只會越來越多、越來越塞。

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侯友宜說，他有親戚住南勢角，對於交通進出打結深有體會，最主要的是交流道分流改善。

鍾鳴時表示，東西聯外道路一案由規劃研究上最主要是找到新的出口，才能突破既有道路限制，此案規劃兩頭是隧道、中間是高架，對環境影響大；此案當時由地方發動研究，結果發現造價高昂、出口效益有限，評估仍要先做中和交流道改善，將一部分過境車流引導出去，使原本路口釋放足夠供給。

張維倩進一步確認，東西聯外道路是否不可行？鍾鳴時說，「目前恐怕無法」，另外台64線快速道路增設閘道一案因原規劃距離民房太近，找不到路廊下來；中和交流道改善一案要先做，紓解下高速公路的交織混亂情形，此案預計6月底會有初步細部設計出爐。侯友宜也承諾會在剩餘任期內全力推動改善案。

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