我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，候補信徒隨香7年「媽祖安排」勇奪亞軍。（駱調彬提供）

由自發性組織「白沙屯媽祖網路電視台」主辦的「我愛白沙屯媽祖歌唱大賽」，今年熱鬧邁入第五屆！該賽事已成為信眾間的年度盛事，今年更創下開放報名僅1分鐘就湧入逾60人搶報的瘋狂紀錄，總報名人數逼近百人。結果今天公布，冠軍羅淑卿、亞軍黃國泰、季軍謝淯憲。

經過一整天扣人心弦的激戰，最終由來自彰化縣和美鎮、現年45歲的羅淑卿以充滿感染力的歌聲脫穎而出，榮登第五屆冠軍寶座；亞軍則由來自台中市、已隨香白沙屯媽祖長達7年的黃國泰奪得。令人嘖嘖稱奇的是，黃國泰原本只是候補參賽者，一路逆襲奪亞，讓他激動表示：「這一切彷彿都是媽祖最好的安排！」季軍則由同樣來自彰化和美的謝淯憲獲得。其餘優勝獎項則由陳宥辰、鄭晨歡、蘇琳雅、黃靖惠、莊皓丞等5位選手抱回。

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白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，時間與場地限制，無法讓所有熱愛媽祖的朋友登台一展歌喉，「真的很抱歉！期待未來能找到方法，實現大家的夢想。」

本屆賽事競爭空前激烈，經過初賽的嚴格競爭，最終由12人闖入總決賽，值得一提的是，今年入圍決賽的男女選手恰好各占6名，堪稱歷屆以來最多男性參賽者闖進決賽的一屆。

駱調彬說，為回饋廣大媽祖信眾，今年特別規劃將總決賽精心剪輯，製作成更具視覺張力與精彩度的成果影片，全長達3小時的音樂盛宴已上線，主辦方熱情歡迎全台信眾與喜愛音樂的朋友，一同透過網路電視台聆聽獻給媽祖的動人歌聲。

我愛白沙屯媽祖歌唱大賽圓滿落幕。（駱調彬提供）

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