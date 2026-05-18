高雄下酒菜競賽10週年開跑 邀印尼國民美食來台

《食尚玩家》組成「印尼美食特搜隊」，跨海到印尼探尋最道地的下酒菜。（經發局提供）

南台灣年度盛夏料理饗宴「高雄下酒菜料理競賽」邁入10週年，即日起報名，今年以全新異國主題「印揪香」強勢登場，廣邀高雄美食品牌、小吃名店以「印尼味」為題，並採用高雄食材譜出獨門料理來參賽，更跨海邀請印尼具代表性的國民美食名店來台交流，分享道地的的國民美食「印尼煎餅（Martabak）」。

經發局長廖泰翔表示，高雄下酒菜競賽邁入10週年，響應高雄啤酒音樂節每年吸引的數萬海內外歌迷，下酒菜料理競賽以各大亞洲菜系為題，今年特別選定「印尼」作為跨國美食交流的主題，名聞遐邇的沙嗲（Sate）、巴東牛肉及各式酥炸物（Gorengan）文化，與高雄的夜市小吃文化相當匹配。

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主辦的寬寬整合行銷總經理陳功儒指出，今年除了精選高雄在地美味，特別跨海到印尼探尋最道地的下酒菜精髓，選出最具指標性的代表餐廳「Martabak Bangka PRAPATAN LILI」，帶來印尼最具代表性的國民美食「印尼煎餅（Martabak）」。

他說，這種煎餅有甜、鹹兩種風味，甜味版本視覺如超厚實鬆餅，中間夾滿爆量起司、花生或巧克力煉乳，切開瞬間呈現誘人爆漿感；鹹味則以薄麵皮包裹碎肉、雞蛋與香蔥下鍋油炸，外皮金黃酥脆，適合在啤酒音樂節市集穿梭享用，更是絕佳的下酒新選擇，同時在高雄啤酒音樂節的印尼店家旁，更會設立一座印尼式的DJ台。

「2026高雄下酒菜料理競賽」即日起至5月29日開放報名，第一階段網路票選由民眾選出心目中最對味的下酒菜店家，入選店家可晉級參加第二階段評審試吃決賽。最終勝出的優勝店家，將於7月3日至5日出現在夢時代時代大道舉辦的「高雄啤酒音樂節-大會食堂」。

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