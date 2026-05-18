不只開1次！彰化虎山巖金針花 5/25迎接二期花

虎山巖第1期金針花逐漸進入尾聲，剩下園區下方還有滿滿的金針花。（圖由米諾斯提供）

不只開1次！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花1期花逐漸邁入尾聲，金針花數量逐漸減少，不過遊客賞花熱潮不減，連日來仍湧入園區賞花，有許多遊客以為金針花季即將結束，直呼要抓緊最後一波拍照，黃姓園主則說，「台東七號」金針花具有2次開花特性，2期花苞即將在25日大爆發，花況不輸1期花甚至會更美，可盛開到6月中旬，今年錯過就要等到明年了。

今年母親節前後虎山巖30萬株金針花大爆發達到最高峰，賞花遊客也擠爆園區，最高峰時現場湧入遊客逾2萬人次，停車場大爆滿，周邊交通大打結，警方還派員疏導交通，遊客徜徉花海中直呼「太美了」，觀光旅遊業者看準商機，把此區列為旅遊重點區域，動員一輛又一輛的遊覽車載遊客前來賞花。

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隨著金針花數量逐漸減少，遊客多以為母親節過後金針花季就已經結束，不過，生態攝影師米諾斯表示，目前1期花只剩園區下方仍滿開，連日來遊客仍持續湧入園區；遊客可把握2期花最美的時候去拍，最高峰可開到15~20萬朵花；2期花盛開時絕對不輸給1期花。

黃姓園主說，虎山巖的金針花品種屬於「台東7號」，具有花香，還有2次開花特性。目前園區1期花已近尾聲，2期花預計在25日大爆發，今年花況絲毫不輸給1期花，還沒來賞花或錯過的民眾，可以趁此機會前來賞花拍照，第2期花約可開花10天，預計6月中旬結束，今年錯過就要再等明年。

虎山巖第1期金針花逐漸進入尾聲，遊客抓緊機會拍照。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花今年大爆發，吸引爆滿遊客入園賞花。（圖由米諾斯提供）

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