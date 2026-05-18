被控虐狗 飼主：僅敲擊鐵籠嚇阻吠叫

遭控虐狗（圖中犬隻），飼主澄清，僅敲擊籠子嚇阻吠叫。（民眾提供）

苗栗縣一名網友爆料，鄰居父親虐待犬隻，但向公部門反映後至今已14個月，但未獲得積極處理回應，讓該網友批評「苗栗公部門聯手給我演了一場行政大風吹」；飼主接受媒體訪問時澄清，父親該動作僅是為了嚇阻犬隻瘋狂吠叫，並非虐狗，主要是敲擊鐵籠發出聲響以示警告，盼外界勿過度解讀。

飼主表示，這隻犬隻是3年前透過臉書「米克斯」認養社團，從台中接回照顧。由於從小家裡就有養狗習慣，全家人對狗都很有感情，該做的晶片登記、疫苗施打及絕育手術皆已全數完成。

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針對民眾拍下的畫面，飼主無奈解釋，該犬隻每逢陌生人或較少聯絡的親友經過時，便會產生嚴重的瘋狂吠叫。由於先前曾因此遭到鄰居檢舉噪音問題，出於擔心再次打擾街坊鄰居，當下才會採取較為嚴厲的喝斥動作。飼主強調，當時犬隻躲在籠內，只是敲擊鐵籠製造「康康康」的聲響，目的是希望犬隻能冷靜下來，並非刻意毆打或施虐。

至於外界質疑動保處遲遲未介入處理一事，飼主則表示，過去一年內動保處至少前來稽查過3次。前兩次因犬隻吠叫的噪音問題前來時，已順便檢查並確認基本疫苗、晶片與結紮皆符合規定；最後一次前來同樣是為了噪音問題進行宣導與檢查。

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