交部預告吊銷駕照逾3年「重上駕訓班」再考照！ 預計6月底上路

交通部今天預告修正「道路交通安全規則」等3法規，規定受吊銷駕照3年以上處分者，應重新完成駕駛訓練，才能重新考取駕駛執照，該法預計今年6月30日修正施行；考照示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

為強化駕駛人正確觀念，交通部去年起推動「駕照管理三策略」，交通部今天預告修正「道路交通安全規則」等3法規，規定受吊銷駕照3年以上處分者，應重新完成駕駛訓練，才能重新考取駕駛執照，該法預計今年6月30日修正施行。

去年新北市三峽78歲余姓老翁開車衝撞學童致多人死傷後，交通部推出「駕照管理三策略」，三大面向改革駕照管理制度，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，今年開始分階段推動改革措施，訂定的道安防制目標是「每年降低7％」死亡人數。

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交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，交通部今天預告「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法」、「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」等3項法規，主要是為了配合駕照管理3策略中回訓制度強化違規行為回訓矯正，加嚴吊銷重考禁考3年以上者重考強制完成駕駛訓練，若沒有完成駕駛訓練就無法考領有駕駛執照，該法預計今年6月30日修正施行。

趙晉緯說明，根據公路局統計，吊銷駕照禁考3年以上者，每年汽機車各有5000人次。過去吊銷駕照3年以上者，處分期滿後即可直接重新考照，但由於法規、規範持續更新、修改，有鑒於此，便修法要求被吊銷駕照3年以上的人，應先完成駕訓班課程後，才可考照，以確保了解最新的交通法規。

趙晉緯續指，修正後，若未依規定完成駕訓班課程者就無法考領有駕駛執照，違規上路視同無照駕駛，可依照「道路交通管理處罰條例」第21條，針對無照駕駛機車者處1萬8千元至3萬6千元罰鍰、汽車可處3萬6千元至6萬元罰鍰。

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