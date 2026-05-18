揭台灣人聊天超愛用「1符號」 法國作家：語氣秒變溫柔！

世界各國社群網路文化大不相同，有些特殊流行用語或文字符號，甚至只會出現在特定國家。示意圖，與新聞無關。（美聯社資料照）

世界各國社群網路文化大不相同，有些特殊流行用語或文字符號，甚至只會出現在特定國家。目前旅居台灣的法國作家鄉諾（Arnaud Campagne）就分享，他注意到多數台灣人傳訊息時，習慣在句子結尾加上波浪號「～」，認為有這種方式助於軟化語氣，貼文一出，立即掀起一票台灣網友共鳴。

據悉，鄉諾13日在社群平台Threads發文分享這件趣事，還透露這是他來台學習中文時，偶然觀察到的台灣人習慣，對他造成不小的文化衝擊。鄉諾指出，學一個新語言時，大家通常會將重點放在單字跟文法，不過中文需要額外注意標點符號，而他個人最喜歡的標點符號就是「～」，還發現台灣人特別愛用它。

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鄉諾坦言，自己其實花了長一段時間，才敢像台灣人一樣使用「～」，並指出這種標點符號的形狀，本身就有一種讓人感到「很溫柔」的感覺，如果在一個句子中使用它，就能讓句子的語氣瞬間變得比較軟，有一種「我們都退一步」的味道。

貼文曝光後，不少網友留言笑回，「～我是代表拉長音」、「有拉長語音，比較柔軟的感覺」、「正確～～～有軟化語氣的作用」、「你～真～棒～（配合台灣腔使用）」、「有時只看文字會讓人以為語氣可能有點兇，加上～會顯得溫和」、「加入波浪號就有一種拖長音、撒嬌的感覺，語氣比較不那麼兇，句子也不生硬」。

也有人提醒，這個標點符號其實要看情境來用，不然反而會讓人覺得自己語氣敷衍或不夠嚴肅。還有網友分析，台灣人比較愛用「～」的背後原因，「因為句點很冷，驚嘆號太誇張，刪節號又帶有無言或疑惑的意義，什麼都沒加也是微冷，但是又想讓你知道我現在對話的態度是友善的，所以加~也省去選表情符號的麻煩。」

根據教育部《重訂標點符號手冊》（修訂版）官網解說，波浪號「～」屬於連結號的一種，通常用來表示連接時間、空間的起止或數量範圍，例如「台北~高雄」、「1811～1872年」、「每條魚重1～1.6公斤」等。不過隨著時代與科技演進，如今許多台灣人習慣把「～」當成與他人交流時，變化語氣或氛圍的重要小工具。

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