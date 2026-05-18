芒果之前、鳳梨先行 台南芒果鳳梨外銷日本4年成長12倍

台南「芒果鳳梨」進入產季，搶攻日本市場。（記者吳俊鋒攝）

日本喜歡台南芒果，也愛台南芒果鳳梨，關廟產地的合作社啟動芒果鳳梨外銷，由於已建立市場口碑，訂單持續湧至，4年來成長12倍，工作人員趕著集貨，忙碌不已。

台農23號的芒果鳳梨，產季接續在台農17號的金鑽鳳梨之後，最適合梅雨季栽培，即使天公不作美，對生長狀況的影響性也低，有利於外銷。

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農業試驗所嘉義分所提到，台農23號在栽種過程常遇降雨，但收成時仍多為水分較少的「鼓聲果」，具備耐貯運的特性，可長時間確保品質，不只日本，也適合搶攻更為遠程的國家，如南半球的澳洲、紐西蘭，甚至北美的加拿大等，全方位開拓海外市場。

含水少，外銷合格果率高，也不易出現「玻璃肉」的現象，吃起來更香甜，嘉義分所指出，有達到收成品質的芒果鳳梨，糖測都會超過20度以上。

台農23號的命名，兼具視覺與味覺的感官考量，除了肉色偏黃之外，還有清淡的芒果味，吃起來較Q，推出後，消費者接受度頗高，日本市場也很喜愛。曾供應國宴鳳梨的關廟農民黃百練，看好日本市場，栽種逾3萬株的芒果鳳梨，用心照顧下，每支均重約2.5台斤，品質極佳，交由合作社外銷。

推動輸日的關廟區俊慶青果運銷合作社，已第4年與貿易商聯手，合作社理事主席郭俊麟表示，合作社的芒果鳳梨最初出口日本約1萬支，今年訂單已高達12萬支；集貨時嚴格分類，「半黃」的就供應國內市場「微黃」或「全綠」的，才供應外銷，確保上架品質。

看好日本市場，關廟農黃百練栽種「芒果鳳梨」逾3萬株。（記者吳俊鋒攝）

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