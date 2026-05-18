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    首頁 > 生活

    世界機器人大賽奪2金1銀1銅 我學子展現科研實力

    2026/05/18 12:44 記者楊綿傑／台北報導
    在今年Robofest世界機器人大賽中創下佳績，共摘2金、1銀、1銅共8項大獎，成績斐然，讓世界各隊的參賽者看見台灣學生紮實的AI科學基礎與競爭力。（圖擷取自駐芝加哥辦事處臉書粉專）

    在今年Robofest世界機器人大賽中創下佳績，共摘2金、1銀、1銅共8項大獎，成績斐然，讓世界各隊的參賽者看見台灣學生紮實的AI科學基礎與競爭力。（圖擷取自駐芝加哥辦事處臉書粉專）

    我國學子展現科研實力！台灣代表隊在今年Robofest世界機器人大賽中創下佳績，共摘2金、1銀、1銅共8項大獎，成績斐然，讓世界各隊的參賽者看見台灣學生紮實的AI科學基礎與競爭力，總統賴清德及副總統蕭美琴也在第一時間發賀電予以勉勵。

    2026年Robofest世界機器人大賽由密西根州底特律勞倫斯科技大學（Lawrence Technological University）主辦，共有25個國家的隊伍參賽，我國則組13支隊伍共數十名國小到高中的優秀選手、教練、領隊等參與，並由國際AI教育協會理事長羅堅泰領隊赴美。賽程共3天，於本月16日正式落幕。

    台灣代表隊此次囊括8個獎項，包括在醫療機器人高級組由新北市私立康橋高級中學KCISXG隊獲第一名以及最佳人氣獎、科展創意賽高級組由華盛頓國際學校The Connector隊獲第一名、未知任務挑戰賽初級組由史丁機器人The Dreamers隊獲第二名、機器人遊行嘉年華初級組由屏東Mecha Beast Alliance隊獲第三名、主題賽初級組由正心隊正義高級中學獲第四名、科展創意賽初級組由屏東工程奇兵隊獲特別成就獎、科展創意賽高級組則由彰化女子高級中學奇蹟女孩隊獲特別成就獎。

    賽事過程中駐芝加哥辦事處也派員赴賽場觀賽、加油打氣，展現政府對我國學子參與科學競賽的重視，並於第一時間向獲獎的年輕學子們頒發總統及副總統賀電，表彰參賽同學們不懈的付出耕耘，並至盼同學們未來持續勤勉向上，在各領域發光發熱。

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