桃園13區農會唯一植物診療師在觀音 潘顯柔從實驗室走進農田

年僅26歲的潘顯柔是全台首屆植物診療師國考合格診療師，她從實驗室走進田間第一線，守護農民作物健康。（圖由觀音區農會提供）

極端氣候導致病蟲害挑戰日益嚴峻，為協助農民降低損失、穩定生產，觀音區農會導入植物診療服務，成為桃園13區農會中唯一配置植物診療師的農會，畢業於國立中興大學植物病理學系的潘顯柔，是全台首屆植物診療師國考合格診療師，年僅26歲的她不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間第一線，守護農民作物健康，服務短短1年，便成為農民口中可靠的「植物醫生」。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，過去農民遇到作物病蟲害問題多仰賴經驗判斷，容易出現重複用藥或誤判病因等情況，隨著2025年植物診療師國考上路，農會積極引進專業人才提供技術支援，陪伴農民面對極端氣候帶來的農業挑戰，成為農友最堅強的後盾。

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江謝滺表示，潘顯柔雖然年輕，但對農業充滿熱情，她平時透過農民送來的病株，鑑定作物病因與病蟲害，若遇到無法立即判讀的狀況，總是立刻穿上雨鞋、戴起帽子直奔田間，她每週也固定進行田間巡查，追蹤作物生長情況與病害發展，隨時調整防治與用藥建議。

潘顯柔表示，時序進入夏季後，瓜果實蠅與稻熱病成為近期最常見的病蟲害問題，農民詢問案件也明顯增加，忙碌時1個月可接到上百件諮詢案例，從病株判讀、田間巡查到防治建議，幾乎天天都在田裡與辦公室間奔波，「雖然工作忙碌，但能幫助農民解決問題、看見作物恢復生機，讓我很有成就感」。

潘顯柔表示，藥劑輪替很重要，能有效避免病蟲害產生抗藥性，植物診療不只是書本知識，更重要的是田間實務經驗與農民回饋，人生第1份工作就在觀音區服務，她覺得很幸運，也很感謝農民願意無私分享種植經驗，讓她能累積案例、整理數據，再分享給其他農友，提高正確用藥與防治觀念，「總是吃不完的當季蔬果，也感受到滿滿的在地人情味」。

農民笑說，潘顯柔剛到農會時，大家都很好奇「這個年輕女生有什麼能耐」，沒想到她超認真，常常在田裡一待就是半天，不只協助診斷病害，還會耐心解釋原因，就像自己的孩子一樣，很親切。

江謝滺表示，觀音區農作以稻米、西瓜及地瓜為大宗，近年農會也積極投入農產加工，開發地瓜酥片、米菓星球、黃金57號蜜番薯等數十項產品，透過品牌化與精緻化，提升消費者對台灣農產品的認同，將持續強化農業技術服務與食農教育推廣，協助農民提升作物品質，讓觀音農業穩健永續發展。

年僅26歲的潘顯柔是全台首屆植物診療師國考合格診療師，她從實驗室走進田間第一線，守護農民作物健康。（圖由觀音區農會提供）

潘顯柔經常在田間一待就是大半天，是農民口中最可靠的「植物醫生」。（圖由觀音區農會提供）

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