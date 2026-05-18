潭雅神綠園道人車分道再延伸1.3公里 經費2470萬中央補助82％

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍，辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會。（記者歐素美攝）

台中市潭雅神綠園道每年吸引約328萬人次到訪，因常有民眾車道上散步或慢跑，常與騎自行車的民眾發生爭道擦撞等情形，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍接獲地方陳情後，積極推動人車分道，第一期工程爭取2800萬元，改善潭子區中山路至大富路約2.2公里路段，預計今年7月完工；第二期工程，經費2470萬元，將接續延伸至神岡區社南路，長約1.3公里，獲中央補助82%，預計年底完成設計發包，明年6月完工。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍，今天辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會，台中市觀光旅遊局主任秘書廖偉志表示，潭雅神綠園道建置人車分道，第一期工程投入2800萬元，施工範圍自潭子區中山路至大富路（0至2.2K），預計今年7月完工；第二期工程則投入2470萬元，延伸至神岡區社南路（2.2至3.5K），長約1.3公里，預計明年6月完工，屆時人車分道完成率可望提升至68.5%，大幅改善行人與自行車共用空間的安全疑慮。

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廖偉志說，大富路至神岡區社南路沿線存在多項問題，包括人行道寬度不足、路面高低差影響通行、導盲設施不完整、部分路口號誌設置不足等，因此，二期工程主要涵蓋人行道建置與改善、交通標線及號誌優化、排水設施改善、無障礙設施建置、路面路口安全優化及簡易美化，期打造更安全、舒適的步行環境。

社南里長楊春福及三角里長江炳煌則反映，部分路段鄰近水溝與農田，建議市府於臨溝、臨田區域增設護欄，避免民眾不慎跌落；另外，綠園道與一般道路交會處，也希望增設交通號誌，降低事故風險。

立委楊瓊瓔表示，潭雅神綠園道全長14公里，是台中知名自行車及散步路線，每年吸引約328萬人次使用，一般中央補助只有50%，這次中央大力支持補助達82%，市府僅需負擔400多萬元，大幅減輕地方財政壓力，未來將持續向中央爭取第3、4期工程經費，希望逐步完成潭雅神綠園道人本環境改善。

潭雅神綠園道人車分道工程，二期將從大富路延伸到社南路，長度約1.3公里。（記者歐素美攝）

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