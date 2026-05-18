萬華商家控工程釀鄰損開記者會反遭查水表 鍾小平槓中工：稽查工地反制

台北市議員鍾小平（右）陪同蘇女士（左）與住戶代表黃女士（中）開記者會。（記者董冠怡攝）

台北市議員鍾小平4月29日陪同萬華區富民路155巷市場攤商召開記者會，控訴魚果市場改建工程得標廠商中華工程施工損鄰，當時工務局新建工程處與中工允諾再找第三公正單位釐清。鍾小平今再率受災戶開記者會，直指上次記者會後中工疑找人檢舉攤商，衛生局、警察局18天合計稽查4次，最早是凌晨3點，「基層稽查人員甚至還問，你們是不是得罪什麼人？」至截稿前，尚待衛生局、警察局和中工回應。

鍾小平表示，4月29日給媒體拍攝的商家事後「被查水表」，衛生局、警察局都來了，質疑是中工因不滿上新聞派人檢舉，建請台北市政府廢止市政專線1999，避免成為受人利用的工具，市府不要成為財團的側翼，並說也會要求相關單位稽查如魚果市場、雙星大樓等中工的工地反制。

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被人檢舉的蘇女士指出，自己從阿公、阿嬤手上繼承店舖，相較於過去久久一次，記者會後不到1個月來了4次（5月8日、12日、14日、17日），限期改善包含「未出示病媒蚊防治紀錄、冷凍櫃內食材未離地放置、未出示人員接受食品相關衛生教育訓練紀錄、冷凍櫃溫度量測不足、倉庫中食品未離地放置、未出示進貨單」6項，詢問開罰基準與金額，卻被要求自行上網查詢，一查發現數萬元至百萬元都有，每月營收不到幾萬元的攤商該如何生活？

蘇女士提到，聽說隔壁流動攤販的叔叔、阿姨，清晨3、4點就被稽查開單，甚至還有2、3小時一次的，每天飯菜才賺1、2塊錢，如何繳交罰金，並不滿地說，「連鼠疫也賴到我們頭上，所以傳統市場的老鼠都歸店家管嗎？」希望官方說明病媒蚊防治有無需要店家協助宣導，或是如何執行、應填寫哪些正式文件等，稽查人員均未有回應，只給了一張單據叫要她照寫，還踢皮球踢到環保局去。

住戶代表黃女士補充，來稽查的人說是接獲檢舉，還詢問「是否有得罪到誰？」先前是衛生局、警察局，下次要換消防局、國稅局嗎？乾脆要店家別幹了，這樣對付小老百姓有何好處？還是有心人士不爽受災戶要求鄰損復原，就借公權力之手報復？

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