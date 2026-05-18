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    首頁 > 生活

    豐客豐原往台北班次停駛 末班車駕駛哽咽感謝乘客表不捨

    2026/05/18 12:15 記者歐素美／台中報導
    豐原客運因駕駛人力不足等因素，今起停駛豐原至台北班次。（記者歐素美攝）

    豐原客運因駕駛人力不足等因素，今起停駛豐原至台北班次。（記者歐素美攝）

    豐原客運豐原往台北因駕駛人力不足等因素，今起停駛，昨晚開出最後一班車次，駕駛詹智凱在車上向乘客道謝說不捨，乘客們鼓掌回應感謝，一名乘客在網路Threads留下感人影片說，駕駛今天特地到乘客區謝謝大家，稍有哽咽，大家也很感謝駕駛的溫馨和安全接送。

    民眾在Threads上po出影片及留言指出，今天是最後一次搭豐原客運「6606」，幾乎每周往返三重、后里，搭豐原客運很方便，已搭了3年有點捨不得，司機還特地至乘客區感謝大家，感覺稍有哽咽。

    影片中，駕駛詹智凱向乘客說，他代表公司主管和全體員工，謝謝大家搭乘，他很捨不得；說完多數乘客鼓掌，場面溫馨。

    豐原網友回應表示，這班車行駛國道20多年，他父母曾搭過，以前巔峰時期半小時到1小時一班車，後來受到疫情與鐵路班次密集影響，班次剩1天二班往返。

    駕駛詹智凱則獲得許多網友稱讚「很熱心」，是熱愛自己工作的代表；豐原客運經理羅乙棋表示，6606班車會調往其他路線，詹智凱全心投入工作，服務乘客，是金運獎得獎常客。

    日前，台中市有4位輪椅乘客相約出門，到站的豐原客運駕駛詹智凱為讓「4輪」同時上車，發揮專業快速完成任務，獲台中市交通局表揚肯定。

    豐原客運駕駛詹智凱熱心服務，曾獲台中市交通局表揚。（市府提供）

    豐原客運駕駛詹智凱熱心服務，曾獲台中市交通局表揚。（市府提供）

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