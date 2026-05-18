新北未提供廚餘機補助 侯友宜：有一定效果但無法做徹底

新北市議員翁震州（右）質詢提出，部分縣市有提供廚餘機補助，但新北市掛零。（記者賴筱桐攝）

雙北鼠患嚴重，廚餘是老鼠的食物來源之一，新北市議員翁震州今天在市政總質詢指出，部分縣市提供廚餘機購買補助，補助金額最高6000元，但目前新北市掛零，未來是否研議補助方案？市長侯友宜表示，廚餘機雖有一定功效，但無法做得徹底；環保局長程大維說，須搭配低碳社區或低碳校園改造，可將購買廚餘機納入補助計畫。

翁震州表示，新北較少有公共垃圾桶，老鼠的食物來源可能來自廚餘，例如市場、攤商等，是否要求廚餘桶加蓋、密封？以及明年中央全面禁止廚餘養豬後，新北廚餘的處理方式？

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程大維說，因應鼠患問題，經發局已要求市場攤販的垃圾桶、廚餘桶加蓋，收攤落實環境清理，自治會針對通道要清潔消毒，減少鼠類食物來源。今年起家戶廚餘不能再用來養豬，必須交付環保局再利用，包括高效堆肥、自主堆肥、厭氧、黑水虻處理等方法，事業廚餘交給具有高溫蒸煮設備的養豬場，明年起按照中央規定，全面禁止廚餘養豬，新北將以「再利用」為優先。

翁震州指出，部分縣市有提供購買廚餘機補助，有助於處理家戶廚餘，例如台中市、雲林縣最高補助5000元，屏東縣最高補助6000元，但新北市掛零，未來市府是否考慮提供補助方案？

侯友宜回應，廚餘機有一定的功效，但是有一部分沒辦法做得徹底，是否提供補助，需要再研議。

程大維說明，市面上的廚餘機只有破碎、研磨、烘乾功能，只能減少體積，但是無法直接做成堆肥使用，最後廚餘還是要交給清潔隊，如果搭配低碳社區或低碳校園改造，有屋頂農場或校園農場可以將簡易處理後的廚餘製成堆肥，即可將購買廚餘機納入補助項目，提升廚餘再利用效果。

廚餘是老鼠的食物來源之一，今年起家戶廚餘不能再用來養豬，須交付清潔隊。（記者賴筱桐攝）

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