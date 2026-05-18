鹽夏不夜埕登場 高雄鹽埕「花轟」了

「鹽夏不夜埕」開幕舉辦踩街遊行，近300位國中小學師生家長一起共同穿梭於鹽埕街區。（中山大學提供）

邁入第9屆的「鹽夏不夜埕」夜間藝術展，5月16至23日在高雄鹽埕商圈登場，今年的裝置藝術以「花轟」為主題，15件作品如花朵盤在鹽埕各處綻放，搭配每晚新樂街綠廊的夜間創意市集，要讓民眾感受鹽埕的魅力。

「鹽夏不夜埕」由中山大學人文暨科技跨領域副教授宋世祥帶領策展團隊主辦，今年的「花轟」首度將活動擴展至鹽埕東部街區，16日開幕活動搭配「踩街遊行」，在地近300位國中小學師生家長一起共同穿梭於鹽埕街區，為活動掀起高潮。

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展區規劃成「呼吸、蔓延、共生」3道敘事脈絡，現場共展出15件主題裝置藝術作品，包含由中山大學學生創作的在地藝術裝置「一瞬花綻」，2026高雄高中生科技藝術競賽第1名作品「起家 Khi-ke 紮根」，以及策展團隊與在地國小、地方婦女社群共同完成的共創展品「花落成流」，將75位創作者的編織花匯聚盛開。

此外，策展團隊也推出「埕花」數位互動體驗，民眾可掃描各展品專屬QR code抽取對應花卡與花語，並依循不同指引穿梭於鹽埕街區之間。除了展覽與表演活動外，特色市集「花拾間」集結文創選物、花藝設計與特色食飲等多元攤位。

宋世祥指出，今年的鹽夏不夜埕不只透過市集把消失很久的大智路市場帶回到新樂街上，喚起了在地人的回憶，也期待能從活動中連結鹽埕的發展軌跡。

裝置藝術作品「C3 起家 Khí-ke：紮根」以排油煙管彎折構成一棵生長於老屋前的樹，象徵早期人們在鹽埕開創生活的歷程。（中山大學提供）

中山大學學生創作的在地藝術裝置「A2 一眼花綻」，探討當代常見的焦慮情緒。（中山大學提供）

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