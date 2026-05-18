教育部推教學正常化13年 兒盟調查：逾8成國中生早自習仍要考試

兒盟發布2026台灣國中教學正常化調查，發現教學現場不正常已成常態。（圖由兒盟提供）

國中會考剛落幕，兒盟今（18日）發布「2026台灣國中教學正常化調查」，發現即使教學正常化推行已13年，仍有超過8成的國中生早自習仍要考試，並有近6成常被借課，還有半數國中生被校方取消下課、挪用午休，並且私立學校比公立更嚴重，也導致有近2成的學生重度疲勞。

隨父母重視升學風氣不減，即使推動教學正常化，但國中教學現場早自習考試、被借課等屢見不鮮，隨教學正常化推動多年，兒盟針對全台超過2千名國中新問卷調查，並發布「2026台灣國中教學正常化調查」結果，兒盟指出，雖然整體指標比2015年進步，但落實速度顯然無法跟上政策腳步，借課比例雖從2015年82%下降到58.7%，仍有近6成學生有被借課經驗，並且隨年級增加情況更嚴重，隨大考時間接近，考試、體育、美術更容易被犧牲。

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雖政府規定學校不可以在自習、課間或午休時間考試，兒盟調查指出，仍有82.9%的國中生曾在早自習考試，雖比2015年的93.9%略低，但明顯改善牛步，38.1%學生曾在午休或下課時間考試，學校為規避教育部規定，用「練習」名義發考卷，呈現「假練習、真測驗」。

兒盟進一步指出，仍有49.3%的國中生因受處罰、趕課、考前加強念書等原因被取消下課，私中比例達54.4%，高於公立48.7%，這些情況也展現學生的疲勞情況，56.7%國中生有中等以上疲勞，19.2%重度疲勞，越常被借課、早自習考試或被取消下課時間學生，重度疲勞比例比作息正常學生高出2倍以上。

還在長身體的國中階段，學生卻仍因為課業壓力難以睡飽，兒盟調查指出，只有20.8%的國中生可以睡足8小時，有19.5%的學生每天睡覺更不滿6小時，在升學最重的9年級，有57.8%的學生每天睡眠未滿7小時。

兒盟建議，若要扭轉不正常教學成常態現象，政府應針對親師生三方加強宣導，並且強化實質督導，並且也要檢視課綱與制度，緩解學生身心負荷，並且加強關注升學壓力。

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