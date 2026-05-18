台中綠美圖明起收費 何欣純：16歲以下台中孩子應免費入場

台中市「綠美圖」將於明天起正式收費，民進黨台中市長參選人何欣純今天主張，16歲以下台中市民進入市府所轄藝文場館應全面免費。（記者陳建志攝）

台中市「綠美圖」將於明天（19日）起正式收費，並同步實施分區收費機制，其中美術館特展區域採收費入場，全票100元，台中市民、學生及6至12歲兒童享有50元優惠；65歲以上長者、6歲以下兒童、身心障礙者及低收入戶則可免費參觀。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，適度收費可理解，但她主張16歲以下台中市民進入市府所轄藝文場館應全面免費，讓文化扎根從小開始。

何欣純表示，她並不反對綠美圖針對國際特展、特殊展覽基於典藏維護、策展品質及營運成本考量，採取適度收費；但對16歲以下青少年而言，藝文場館的意義不只是參觀，更是教育資源的一環。她提將16歲以下台中市民納入免費對象，不僅能減輕親子家庭負擔，也能鼓勵學校、社區、家庭更頻繁運用公共藝文資源。

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何欣純指出，台中是一座年輕城市，文化應該是孩子日常生活的一部分，文化底蘊更要從小養成。而圖書館是閱讀教育的延伸，美術館則是城市裡最好的美感教室，孩子若能從小親近閱讀、藝術、展覽與公共空間，長大後自然會累積更好的美感素養、人文視野與城市認同。

何欣純表示，自己之前已經提出「六星兒童福利」政見，除有生育補助加倍、坐月子每胎補助5萬元、6歲以下嬰幼兒營養補助及補助腸病毒疫苗接種、托育倍增、營養午餐免費不分公私立，還有16歲以下孩子市府所轄藝文場館免門票等兒童福利，讓台中真正成為重視兒童、投資教育、擁有文化競爭力的幸福城市。

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