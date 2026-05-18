為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網友稱鄰居虐狗 苗縣動防所：依法緊急扣留犬隻送醫、持續追查

    2026/05/18 11:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    男網友稱鄰居虐狗，苗栗縣動防所表示，依法緊急扣留犬隻送醫、持續追查。（民眾提供）

    男網友稱鄰居虐狗，苗栗縣動防所表示，依法緊急扣留犬隻送醫、持續追查。（民眾提供）

    苗栗縣一名網友爆料，鄰居父親虐待犬隻，但向公部門反映後至今已14個月，未獲得積極處理回應，讓網友批評「苗栗公部門聯手給我演了一場行政大風吹」；苗縣府動防所今天早上接受媒體訪問時回應，已依法緊急扣留犬隻，將持續追查到底。

    苗縣府動防所接受媒體訪問時稱，針對民眾反映疑似虐待犬隻案，通報人於2025年3月拿2023年影片檢舉，因相隔兩年且畫面事證較不明確，第一時間現勘未見明顯傷痕，曾請民眾補正。該飼主先前已因「犬隻疏縱」違法事實明確遭依法開罰。

    苗縣府動防所指出，為確保動物安全，動防所今日已依法對該犬隻執行「緊急扣留」並帶離現場，隨即送往動物醫院進行全面傷勢檢查。後續若查證虐待屬實，最高可裁處 75000元罰鍰並強制沒入。

    目擊鄰居「咖啡哥」說，早在2023年就發現鄰居疑似有動手打狗的狀況。咖啡哥表示，當時他基於鄰里情誼，先採取口頭勸導，當時鄰居口頭上雖答應說好，但後續似乎仍未改善，才讓他決定錄影舉報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播