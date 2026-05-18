網友稱鄰居虐狗 苗縣動防所：依法緊急扣留犬隻送醫、持續追查

男網友稱鄰居虐狗，苗栗縣動防所表示，依法緊急扣留犬隻送醫、持續追查。（民眾提供）

苗栗縣一名網友爆料，鄰居父親虐待犬隻，但向公部門反映後至今已14個月，未獲得積極處理回應，讓網友批評「苗栗公部門聯手給我演了一場行政大風吹」；苗縣府動防所今天早上接受媒體訪問時回應，已依法緊急扣留犬隻，將持續追查到底。

苗縣府動防所接受媒體訪問時稱，針對民眾反映疑似虐待犬隻案，通報人於2025年3月拿2023年影片檢舉，因相隔兩年且畫面事證較不明確，第一時間現勘未見明顯傷痕，曾請民眾補正。該飼主先前已因「犬隻疏縱」違法事實明確遭依法開罰。

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苗縣府動防所指出，為確保動物安全，動防所今日已依法對該犬隻執行「緊急扣留」並帶離現場，隨即送往動物醫院進行全面傷勢檢查。後續若查證虐待屬實，最高可裁處 75000元罰鍰並強制沒入。

目擊鄰居「咖啡哥」說，早在2023年就發現鄰居疑似有動手打狗的狀況。咖啡哥表示，當時他基於鄰里情誼，先採取口頭勸導，當時鄰居口頭上雖答應說好，但後續似乎仍未改善，才讓他決定錄影舉報。

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